Así puedes reservar ya tu PlayStation Classic

El nuevo lanzamiento de Sony amenaza con convertirse en uno de los artículos más aclamados en Navidad FRAN JUSTICIA Viernes, 5 octubre 2018, 11:14

La Play uno vuelve. Sí, queridos. Aquellas magníficas tardes jugando al 'Tekken 3' en casa con un familiar o un amigo volverán a repetirse. La nostalgia por los años que se fueron y que no volveran. El gusto por los 90. En definitiva, las ansías por recuperar el pasado traeran de vuelta esas tardes y, sobre todo, el dispositivo a través del cual podíamos desaparecer por un momento de la realidad y vivir historias que jamás habríamos pensado vivir, es decir, la archiconocida PlayStation One'.

Hace unas semanas Sony anunció el lanzamiento de la 'PlayStation Classic', que viene a ser básicamente un modelo renovado de lo que fuese en su día la admirada PS One. De hecho, el diseño es prácticamente el mismo, salvo por que es un 45% más pequeña en los laterales y un 80% en volumen que la consola original. Por lo demás, es exactamente igual. Desde la disposición de los botones hasta los mandos. Un auténtico clon que satisfará nuestra nostalgia.

La misma, que saldrá al mercado el próximo 2 de diciembre, ya está disponible en algunos establecimientos para ser reservada, entre ellos El Corte Inglés, donde podrás hacer tu reserva con el código promocional El Corte Inglés de Descuentos Ideal. Y te recomiendo que lo hagas pronto, ya que el nuevo lanzamiento de Sony amenaza con convertirse en uno de los artículos más aclamados de la Navidad, por lo que estoy seguro de que no va a tardar mucho en agotarse. Vamos, va a ser como volver a vivir la mañana de Reyes cuando tenía seis años. Fantasía.

El precio de esta máquina del pasado es de 99,90 euros. Un importe bajo si tenemos en cuenta que se trata de una videoconsola, pero algo excesivo si nos olvidamos de la nostalgia y recordamos que es un dispositivo que muchos ya tenemos en casa y que no aportará mucho más.

Sobre el contenido de la misma, según declaraciones de los diseñadores, la consola está precargada con 20 juegos de la antigua PlayStation One como Final Fantasy VII, Jumping Flash!, Tekken 3 o Wild Arms, entre otros juegos clásicos de los 90. Desde aquí esperamos y deseamos que incluya aquel magnífico juego de la pelota que no se podía caer. Sí, ese que está en tu mente y del que no recuerdas el nombre.

Además, incluirá un cable HDMI para conectarla a pantallas externas como monitores de TV, y un cable USB que se debe conectar a un adaptador AC USB, que tendrás que comprar por separado y con el que podrás enchufarla a la toma de red. Por si fuera poco, en determinados títulos compatibles, los usuarios pueden jugar con amigos o contra ellos con los dos mandos incluidos con la consola.