Así puedes ganar un viaje totalmente gratis con eDreams

La conocida compañía de vuelos ha puesto en marcha un concurso a través de sus redes sociales FRAN JUSTICIA Jueves, 27 septiembre 2018, 09:08

Las vacaciones de verano ya forman parte de la historia, pero eso no significa que debamos de decir adiós al placer de viajar, y es que siempre hay tiempo de darse una escapadita de fin de semana a algún destino desconocido del mundo, ¿no crees? Sí, ya sé que estamos a final de mes y que, por ende, dinero no nos sobra precisamente, pero, ¿y si te digo que puedes viajar de forma totalmente gratuita?

No. no me lo estoy inventando, y es que echando un ojo a la página de eDreams me he enterado de que están haciendo un concurso muy interesante para ganar vuelo + hotel totalmente gratis en cinco destinos del mundo. No obstante, si prefieres ir a lo seguro, no dudes en hacer uso del código promocional eDreams para beneficiarte de hasta un 20% de descuento en tus vuelos.

El concurso del que te hablo es a través de Instagram, mediante el hashtag #GIFME5. Básicamente, si consigues ganar obtendrás una escapada con vuelo y hotel a uno de los cinco destinos que ofrece eDreams.

Para participar debes seguir a eDreams en Instagram, hacer una captura de la plantilla del destino y guardarla en tu móvil, subir la plantilla a tu stories, customizarla con los mejores gifs que encuentres y, finalmente, mencionar a eDreams y añadir el hashtag #GIFME5.

El premio se lo llevará la story más original y creativa. No te preocupes si haces una y te parece que no es la mejor que podrías hacer, ya que puedes participar tantas veces como desees, una story es una participación, por lo que cuantas más stories publiques, más posibilidades tendrás de ganar.

Eso sí, date prisa, ya que el último día para participar es hoy, y es que eDreams dará a conocer al ganador el próximo 28 de septiembre a través de una story. ¡Mucha suerte!