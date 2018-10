3 promociones de Amazon que no puedes desaprovechar

Si buscabas una oferta especial para ahorrar en tus compras en el gigante comercial online, esta es tu oportunidad FRAN JUSTICIA Lunes, 1 octubre 2018, 12:09

¿Qué tal has empezado este nuevo mes? Ya, la verdad es que empezando en lunes no es muy agradable, pero este lunes va a ser diferente, te lo aseguro. ¿Por qué? Muy fácil, he encontrado varias promociones especiales de Amazon con las que podrás ahorrar en tus compras y voy a compartirlas contigo. ¿Ya estás más contento/a?

Para beneficiarte de estas oportunidades únicas de ahorro sólo tienes que hacer uso del código promocional Amazon de Descuentos Ideal. ¿Qué te parece? Sí, lo sé, nunca fue tan fácil ahorrar al comprar en Amazon.

Para hacértelo todavía más fácil, a continuación te detallo las promociones especiales que puedes aprovechar. ¡Apúntalas todas!

1. 20% de DTO en la nueva colección de deporte

¿Este otoño te has puesto a tope con el gym? La ropa con la que entrenamos es sumamente importante, ya que debe permitirnos realizar con eficacia los ejercicios, así como debe transpirar bien el sudor. Por ello, entra en Amazon y elige las mejores prendas técnicas y llévatelas con un 20% de descuento. ¡Así de fácil!

2. Hasta 70% en ropa de bebé

¿Has sido mamá o papá recientemente? Todo niño acarrea un gran gasto, pero si haces uso de los descuentos de Amazon podrás ahorrar hasta un 70% de la ropa de tu bebé. Entra y consulta el amplio catálogo de prendas, calzado y accesorios de bebé de Amazon. ¡No te arrepentirás!

3. Tu afeitado por un 30% menos

La moda de los chicos 'hipsters' con barbas frondosas ha acabado, así que igual te apetece volver a esa 'carita de bebé' que tenías anteriormente. Consigue las mejores herramientas para lucir un afeitado apurado y brillante con el 30% de descuento que te ofrece Amazon en artículos de afeitado. ¡Cuídate!