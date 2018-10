5 promociones de AliExpress para los mejores regalos

El gigante comercial online ofrece una serie de descuentos y rebajas en una amplia variedad de artículos FRAN JUSTICIA Viernes, 5 octubre 2018, 11:10

Se acerca peligrosamente la Navidad. Sí, puede parecerte una exageración, pero en algunos centros comerciales ya están empezando a colocar los adornos y muchas personas ya están empezando a comprar los regalos que darán a sus seres queridos en las fiestas. ¿La razón? No sólo ahora es más fácil encontrar cualquier artículo que busques, ya que las tiendas no suelen colgar el cartel de «agotado», sino que también puedes ahorrar, y bastante, en tus compras, ya que muchos comercios, ya sea online o físicos, ofrecen descuentos con el objetivo de ir incentivando las compras.

Si no lo crees, sólo tienes que echarle un ojo a AliExpress, y es que el gigante comercial online cuenta actualmente con hasta cinco promociones activas con las que puedes ahorrar en una amplia variedad de artículos. Para beneficiarte de ellas sólo tienes que hacer uso del cupón AliExpress de Descuentos Ideal. Eso sí, date prisa, ya que algunas de ellas vencen este mismo domingo.

Tanto si vas a comprar ya los regalos de tus seres queridos como si no, estas ofertas del conocido gigante comercial online pueden ayudarte mucho a ahorrar al comprar determinados productos, así que no dudes en echarle un ojo. ¡Te especifico en qué consiste cada una de estas promociones especiales a continuación!

1. 30% de descuento en smartphone y gadgets

Si ya has decidido que es hora de renovar tu viejo móvil, entra en AliExpress y descubre una amplia variedad de modelos con descuentos de hasta el 30%. Además, también podrás adquirir tablets y otros dispositivos electrónicos con descuentos similares.

2. 30% menos en automoción

Hasta el próximo 7 de octubre, benefíciate de un 30% de descuento para equipar tu coche o tu moto. Radios, ruedas de repuesto, altavoces, espejos... ¡El catálogo es muy amplio!

3. Moda a mitad de precio

Si todavía no has renovado tu fondo de armario en aras de lucir los 'must have' del otoño, todavía estás a tiempo de conseguir las mejores prendas y modelos de calzado a precio de ganga. ¿Dónde? En AliExpress, ya que puedes beneficiarte de hasta un 50% de descuento. ¡Casi nada!

4. 30% de descuento en decoración

¿Pensando en redecorar tu casa este finde? No lo dudes más y hazlo con los artículos de AliExpress, y es que ahora puedes beneficiarte de un 30% de descuento en iluminación, herramientas y otros artículos de decoración. ¿Qué esperas?

5. 20% menos en complementos de mujer

Pendientes, pañuelos, pulseras, gorras, bolsos... La lista de complementos en oferta en AliExpress es muy larga. ¿Qué más necesitas?