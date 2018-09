El potente smartphone que puede ser tuyo con descuento en Media Markt

Si estabas pensando en cambiar de móvil, este 'chollo' de la conocida cadena de establecimientos te va a encantar FRAN JUSTICIA Miércoles, 12 septiembre 2018, 12:53

El verano es una de las épocas del año favoritas para muchas personas, pero no es oro todo lo que reluce en cuanto al periodo estival, y es que igual desde este año lo has colocado en tu lista negra debido a las altas temperaturas, las cuales no solo pueden ser sumamente perjudiciales para los seres vivos, sino también para tus dispositivos tecnológicos. ¿Tu móvil ha dejado de funcionar a causa del calor estival?

En septiembre, y tras volver de las vacaciones, se experimenta un elevado auge de compras en telefonía móvil a causa de este tipo de inconvenientes, por lo que no te preocupes, no eres el único que tiene que cambiar de móvil de cara a la próxima temporada. Sin embargo, esto no tiene porqué implicar un alto coste económico, y es que, a pesar de que las rebajas han llegado a su fin, la mayoría de marcas y comercios ofrecen promociones aleatorias durante todo el año, mediante las que podrás ahorrar en la compra de este tipo de dispositivos. ¿Qué te parece?

De hecho, yo también tengo que cambiar mi smartphone, por lo que me he puesto a buscar como loco móviles baratos en la red. Así ha sido como me he topado con este 'chollazo' de Media Markt que te traigo hoy, el cual tendrás disponible hasta el próximo 16 de septiembre, haciendo uso del código promocional Media Markt de Descuentos Ideal.

Gracias a esta promoción especial de la cadena de establecimientos puedes llevarte a casa un Samsung Galaxy A6 por sólo 199 euros, un precio muy alejado del que suele presentar este dispositivo en otros comercios, el cual suele oscilar entre los 270 y los 300 euros, lo que significa que con MediaMarkt ahorrarás prácticamente 70 euros en su compra. ¿Necesitas algo más?

¿Cuáles son las prestaciones del Samsung Galaxy A6?

Este dispositivo, de gama media, cuenta con una pantalla SuperAmoled de 5,6 pulgadas, por lo que podrás disfrutar con gran calidad de imagen y sonido de tus archivos audiovisuales favoritos.

Por otro lado, destaca en él un procesador de ocho núcleos Exynos 7870, 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno, el cual por supuesto podrás ampliar mediante tarjeta SD.

En lo que respecta a la fotografía, cuenta con dos cámaras de 16 megapíxeles cada una, lo que te permitirá realizar grandes fotografías incluso en entornos muy oscuros.