El potente robot aspirador de Amazon que puedes llevarte en oferta sólo hoy

Llega de nuevo el lunes, o lo que es lo mismo, comienza de nuevo la rutina de la semana. El trabajo, los niños al colegio, los entrenamientos en el gimnasio, las siestas de 10 minutos... En fin, todo eso que normalmente durante el finde no hacemos regresa. Sí, la limpieza de casa también.

La realidad es que el fin de semana sería un buen momento para dejar nuestro hogar como nuevo, pero siendo sinceros, ¿a alguien le apetece después de toda una semana trabajando ponerse a limpiar? Exacto, a nadie, por lo que lo solemos dejar para estos ratos libres que tenemos durante nuestra estresante semana, o lo que es lo mismo, para nunca.

Tranquilo, ello no tiene porqué significar que debamos dejar nuestra casa sucia y desordenada, y es que, afortunadamente, hay soluciones. Por ejemplo, si puedes permitírtelo siempre puedes contratar a una persona que se haga cargo de la limpieza y el orden de tu casa. Sí, sé que este es un lujo un tanto poco asequible para la gran mayoría de nosotros, pero tenemos otras alternativas, ¿qué tal comprar un robot aspirador?

Los mismos cuentan con una avanzada tecnología que les permite limpiar y dejar como nuevas las estancias de tu casa sin necesidad de que tú estés pendiente del trabajo que están realizando. Además, si bien los mismos son poco económicos, precisamente hoy me he encontrado en Amazon con una oferta que no podrás desaprovechar, y es que puedes llevarte con descuento un robot aspirador si haces uso del código promocional Amazon de Descuentos Ideal. ¿Qué te parece?

El robot aspirador del que te hablo no es otro que el potente Ecovacs Deebot N79S, el cual estará rebajado a 155,10 euros hasta medianoche. Sí, date prisa, ya que este descuento sólo está disponible en el día de hoy, por lo que si lo compras mañana tendrás que pagar su precio oficial de salida al mercado, el cual asciende a los 302 euros, sin el precio del envío incluido.

El mismo es adecuado para suelos duros y alfombras y cuenta con tres frases de limpieza: aspiración de alta eficiencia, cepillo principal para una limpieza más profunda y cepillos laterales para mayor alcance.

Además, la limpieza de tu hogar se puede realizar combinando cuatro modos distintos y podrás ejercer el control del aparato y personalizar el modo de limpieza a través de una app móvil, por lo que desde el trabajo podrás incluso gestionar cómo quieres que sea la limpieza de tu domicilio. Con esta app también tendrás la oportunidad de monitorizar el estado de la limpieza y de programar al robot.

Otra de sus características importantes es la autonomía, ya que el robot trabajará de forma autónoma durante aproximadamente 1 hora y 40 minutos, siendo capaz de volver por sí mismo a su base para recargarse de manera automática. Una vez que esté recargado, continuará de nuevo con el trabajo para el que había sido programado.

Por si todavía quieres más, no tendrás que gastar en el envío, ya que Amazon te ofrece envío gratuito a partir de ciertos importes de compras. ¡No te lo pienses más y hazte con él!