Así podrás volar más barato gracias al 'Black Friday'

Parecía que no iba a llegar, pero el otoño ya está aquí, y con él va quedando menos para una fecha que ya resuena en la cabeza de muchos, la Navidad, y es que, aunque no lo creas, cada vez son más las personas que realizan sus compras navideñas con antelación, es decir, en los meses de octubre y noviembre.

Además con la llegada del otoño también va quedando menos para un evento que los más ahorradores llevan esperando todo el año, el conocido 'Black Friday', una celebración que tiene su origen en Estados Unidos, pero que desde hace unos años hemos adoptado en España con una gran aceptación, ya que supone una de las mayores campañas de ventas del año. Un detalle que no es para extrañarnos si tenemos en cuenta que durante este periodo de precios especiales podemos adquirir gran cantidad de productos con descuentos de hasta el 70%, lo que se traduce en una oportunidad fantástica para conseguir todos esos artículos que normalmente el resto del año cuentan con precios muy elevados.

No obstante, no sólo podemos adquirir productos físicos con descuento durante el 'Black Friday', ya que este evento también es un buen momento para garantizarnos nuestras próximas vacaciones, puesto que numerosas compañías de vuelos y viajes ofrecen descuentos especiales en diversos destinos y servicios. Si no puedes esperar al próximo mes de noviembre, ya puedes aprovechar algunas ofertas de Black Friday en vuelos y viajes con IDEAL.

Quizá ahora mismo te estás preguntando qué clase de descuentos ofrecen este tipo de empresas. Si es así, pon atención, ya que a continuación voy a hablarte de algunos de los 'chollos' que podrás aprovechar a partir del próximo mes de noviembre. ¡Toma nota!

1 Descuento del 50% en vuelos y destinos específicos

Durante el 'Black Friday' podrás disfrutar de jugos descuentos en una amplia variedad de vuelos y destinos específicos en fechas determinadas. Esto quiere decir que no podrás elegir la fecha y destino que tú escojas, sino aquellas fechas y destinos que propongan las compañías.

2 Facturación gratis del equipaje

Esta es una de las promociones más aclamadas por los consumidores, ya que les permite llevar en sus viajes tantas maletas que deseen de forma totalmente gratuita o bien con descuentos de hasta el 75%.

3 Ofertas en hoteles y alquiler de coches

Algunas compañías de vuelos funcionan como agencias de viajes, por lo que también se encargan de reservar por ti tu alojamiento, así como un vehículo de alquiler para moverte con libertad por tu destino, de ahí que también se esperen descuentos y ofertas en este tipo de servicios.

De momento son pocas las promociones de 'Black Friday' que puedes aprovechar, pero permanece atento, ya que a partir del 1 de noviembre los descuentos incrementarán.