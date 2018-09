Platos típicos de la gastronomía argentina que puedes comer en España

Cada vez hay más restaurantes en el país que ofrecen estos ricos y saludables platillos FRAN JUSTICIA Miércoles, 5 septiembre 2018, 11:21

No obstante, si no tienes ni idea de qué pedir y estás harto de la comida china, la turca, la pizza italiana y la típica hamburguesa americana, hoy voy a recomendarte varios platos de la gastronomía argentina que pueden solucionarte, y muy bien, este miércoles. ¡Toma nota!

1. Empanada argentina

Solo escribiendo el nombre ya se me ha hecho la boca agua. Es muy similar a la empanada española, salvo porque no incluye en su relleno una mezcla de verduras, sino más bien carne, maiz, cebolla, queso y una salsa muy picante.

2. Asado argentino

Este es el plato ideal si eres un auténtico amante de la carne. Básicamente se compone de carne de ternera y embutidos asados sobre las brasas de la barbacoa. Además, se acompaña de una salsa llamada 'chimichurri' que sin duda te va a encantar, la cual está hecha a base de aceite, vinagre, perejil, orégano, pimienta, ajo y otras especias que le dan un sabor picante a la carne.

3. Choripan

Viene a ser el kebab argentino, ya que está relleno de chorizo y verduras junto a la salsa que te he mencionado anteriormente, la 'chimichurri'. El mismo se comercializa en establecimientos ambulantes en algunos de los barrios más famosos de Buenos Aires.