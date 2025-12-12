Las 20 localidades en las que se sintió el terremoto con epicentro en Dílar
A pesar de que su magnitud no fue demasiado grande, 2,5, sí se pudo percibir con claridad en varias zonas de la provincia
Granada
Viernes, 12 de diciembre 2025, 07:42
Un nevo terremoto alertó este jueves por la noche a la población de Granada. El seísmo, de magnitud 2.5, se pudo sentir en la ... capital y su Área Metropolitana, además de otras zonas más alejadas coo la comarca de Los Montes. El Instituto Geográfico Nacional estableció, en un primer momento, que el epicentro del temblor se había registrado en Otura, pero la revisión posterior lo ubicó en el vecino término municipal de Dílar.
Además de en ambas localidades, también se dejó sentir en municipios de buena parte del Área Metropolitana como Huétor Vega, Monachil, La Zubia, Armilla, Alhendín, Ogíjares o Las Gabias. De igual forma, en algunas zonas de la capital como el Cerrillo de Maracena se llegó a sentir el temblor. Incluso en localidades más alejadas como Íllora o Beas de Granada.
Las zonas en las que se notó el terremoto y su grado de intensidad fueron:
III ALHENDÍN.GR
III CÁJAR.GR
III DÍLAR.GR
III GABIA LA CHICA,LAS GABIAS.GR
III MONACHIL.GR
III OGÍJARES.GR
III VILLA DE OTURA.GR
II-III AMBROZ,VEGAS DEL GENIL.GR
II-III ARMILLA.GR
II-III CENES DE LA VEGA.GR
II-III CERRILLO DE MARACENA,GRANADA.GR
II-III CHURRIANA DE LA VEGA.GR
II-III CUMBRES VERDES,LA ZUBIA.GR
II-III GÓJAR.GR
II-III HÍJAR,LAS GABIAS.GR
II-III HUÉTOR VEGA.GR
II-III LANCHA DEL GENIL,GRANADA.GR
II-III LA ZUBIA.GR
II-III PEDRO VERDE,LAS GABIAS.GR
II-III SANTA JULIANA,ARMILLA.GR
II ALOMARTES,ÍLLORA.GR
II BEAS DE GRANADA.GR
II CÚLLAR VEGA.GR
II GABIA LA GRANDE.GR
II GRANADA.GR
II LOS LLANOS,LAS GABIAS.GR
II PADUL.GR
Las redes sociales se llenaron de comentarios, ya que el terremoto se notó en una área bastante amplia. «Corto pero se ha notado en Granada capital bastante bien», «eso que tenía los cascos, pero ha sido como una explosión» o «el boom del principio fue brutal» son algunos de los mensajes que se han podido leer en las últimas horas.
