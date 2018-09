3 'planazos' que puedes hacer en Granada este finde

Si te quedas en la ciudad nazarí desde el viernes hasta el domingo, así podrás sacarle el máximo partido a tu estancia FRAN JUSTICIA Martes, 18 septiembre 2018, 11:49

Estamos a martes, pero somos muchos los que no hacemos otra cosa que pensar en el fin de semana, y es que aunque quedan unos cuantos días para que llegue, fantaseamos con cómo vamos a pasar estos merecidos días de descanso. Al fin y al cabo, soñar es gratis, ¿no?

La 'vuelta al cole' y las vacaciones de verano me han dejado en números rojos, por lo que tampoco creas que voy a hacer mucho. No obstante, a veces no es necesaria una gran cantidad económica para disfrutar de los mejores planes, y es que puedes hacer un montón de actividades sin salir de tu ciudad habitual de residencia y ojo, sin gastar en exceso, claro, siempre y cuando hagas uso del código promocional Viator de Descuentos Ideal, con el que podrás ahorrar considerablemente en tours y actividades. ¿Te apuntas?

No, no digas que en Granada ya lo has hecho todo, ya que te aseguro que no es así. La ciudad nazarí tiene mucho que ofrecer tanto para el residente habitual de ella como para cualquier turista que acaba de llegar a la misma para conocer sus secretos. ¿No lo crees? ¡Apunta bien estos planes que te detallo a continuación!

1. Recorrido fotográfico en Granada

Ya sea con tu cámara réflex o con un teléfono móvil, sácale el mayor partido a estos dispositivos con este taller de fotografía por el centro histórico-artístico de Granada. Conoce las técnicas de la calle y fotografía los mejores lugares de la mano de un fotógrafo profesional local. Desde el Mirador de San Cristóbal hasta el Mirador de San Nicolás, con este recorrido descubrirás asombrosos rincones y espectaculares vistas a la Alhambra.

2. Excursión de safari en vehículo 4x4 a Sierra Nevada

Sí, lo sé, la sierra no está lo suficientemente nevada como para esquiar, pero, ¿y si disfrutamos del entorno como nunca antes? Súbete a un vehículo 4x4 y descubre algunos de los mejores miradores secretos de Sierra Nevada. Además, durante el paseo también podrás disfrutar de pueblos blancos de montaña, lagos, bosques con cientos de años, montañas nevadas y mucho más. ¿Necesitas más razones? Si así lo deseas, también podrás tomar una bebida en un restaurante situado a 2.500 metros con vistas panorámicas espectaculares.

3. Excursión nocturna y cata de tapas

¿Hay algo más famoso en Granada, con permiso de la Alhambra, que las tapas? No, está claro que no, por lo que disfrutar de una noche realizando cata de tapas es un auténtico 'planazo'. Además, durante la misma podrás disfrutar de diversos lugares de interés de Granada totalmente iluminados como los cautivadores barrios del Albaicín, el Sacromonte o la mismísima Alhambra.