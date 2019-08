3 parques acuáticos que tienes que visitar antes de que acabe el verano

Alternativas refrescantes a la playa o piscina R.I Martes, 27 agosto 2019, 11:00

El verano no nos da descanso, el calor sigue apretando y las ganas de playa y piscina no terminan. ¿Quieres hacer algo diferente? Los parques acuáticos son mucho más que piscinas y toboganes, prepara un bañador y una toalla y no te pierdas estas recomendaciones:

Illa Fantasía, Barcelona

Si lo que buscas es perderte en una isla, no podemos recomendarte una mejor que Illa Fantasía. Sus 75.000 m² de parque están hechos exclusivamente para tu diversión, con 22 atracciones acuáticas, 3 macro piscinas, un parque infantil y varias zonas de recreo. Además, este año estrena dos grandes atracciones: Xtreme Fall con caída y un looping inverso único en toda Europa, y Spinner, un tobogán de más de 120 metros de tubo cubierto, solo para los más atrevidos.

Siam Park, Tenerife

Considerado por Tripadvisor como el mejor parque acuático del mundo, por sexto año consecutivo, Siam Park tiene todo lo que necesitas para sumergirte en un mar de diversión. Siente el subidón de adrenalina mientras surfeas por las olas artificiales más grandes del mundo, o mientras desciendes por una pendiente vertical de casi 28 metros. Pero si lo que buscas es también un poco de relax, déjate llevar por un río serpenteante o toma el sol en la playa de arena blanca. ¡Ah! Y no te vayas sin haber probado antes la nueva atracción «Kinnaree», con más de 25 metros de altura, que pondrá a prueba tu miedo a las alturas.

Aqualandia, Alicante

¿Buscas dejarte llevar por la adrenalina acompañado de tus amigos? En Aqualandia te encontrarás cara a cara con «Cyclón», la atracción más grande del mundo en cuanto a recorrido, perfecta para compartir con tu familia o amigos. Tiene ni más ni menos que 36 metros de altura y un recorrido de más de 200 metros, en los que te encontrarás con todo tipo de caídas, curvas y descensos. Y al final… prepárate para ser tragado por un embudo gigante que te hará caer a gran velocidad… ¡con la sensación de estar volando!

¡Disfruta al máximo de tus vacaciones!