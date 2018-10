3 ofertas clave de los 'gaming days' de Amazon

A un mes del 'Black Friday' el gigante comercial online ofrece descuentos en una amplia diversidad de dispositivos informáticos FRAN JUSTICIA Lunes, 15 octubre 2018, 16:53

Estamos a mediados de octubre, lo que significa que la Navidad está a la vuelta de la esquina y, por ende, el 'Black Friday' también, un momento perfecto para adquirir todos esos productos que queremos, pero no podemos permitirnos el resto del año, por ejemplo, los ordenadores.

No obstante, tranquilo, si tu viejo dispositivo informático ha dejado de funcionar, no tendrás que esperarte a finales del mes de noviembre para renovarlo. ¿La razón? En Amazon están celebrando una promoción que te va a encantar, la cual podrás aprovechar con el código promocional Amazon de Descuentos Ideal. Interesante, ¿verdad?

No, no es broma, el gigante comercial online está de «rebajas», y es que durante esta semana celebrará los 'gaming days', o lo que es lo mismo, una oportunidad fantástica para hacerte con el mejor dispositivo informático a precio de ganga.

Portátiles, equipos de sobremesa, all in one, tablets… La lista de productos que puedes conseguir con descuento en Amazon es muy amplia, así que no dudes en echarle un ojo. Hay ordenadores con descuentos de hasta 430 euros, así como accesorios y tarjetas gráficas con rebajas que van desde el 5 hasta el 50%. ¿Vas a perder esta oportunidad?

Para ponértelo más fácil, a continuación te dejo algunos de los equipos informáticos que ya puedes encontrar en oferta. ¿Está entre ellos el que tú buscabas?

- Lenovo Ideapad 720S-IKB con un 32% de descuento. El mismo cuenta con pantalla de 13,3 pulgadas, procesador Intel Core i7, 8 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento.

- Lenovo Legión Y520 con un 23% de descuento. Este dispositivo destaca por poseer un procesador Intel Core i7, 16 GB de memoria RAM, 1 TB de almacenamiento y tarjeta gráfica Nvidia Geforce GTX1050.

- Acer Predator Helios 300 con un 13% de descuento. Es uno de los ordenadores más potentes del momento. Entre algunos de los datos que podemos destacar de él se encuentra su tarjeta gráfica GeForce GTX 1060, así como también los 16 GB de su memoria RAM.

Como ves, se trata de dispositivos muy eficaces, así que no dudes en aprovechar esta promoción especial. ¡Sólo estará disponible hasta el próximo 21 de octubre!