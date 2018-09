5 ofertas del día de Amazon para empezar bien la semana

Estos son los artículos que puedes adquirir en el gigante comercial online con descuentos de hasta el 50% FRAN JUSTICIA Lunes, 24 septiembre 2018, 12:47

Tranquilo, para todos es difícil un lunes, y es que hay que volver a la rutina, los madrugones, preparar la comida, limpiar la casa, etc. Esta claro que para nadie es agradable empezar la semana, pero vamos a intentar ser positivos, ¡queda un día menos para el próximo finde!

¿Cómo? ¿Tampoco te ha motivado este detalle? Cuando estoy deprimido o triste siempre suelo ser algo más feliz dándome un capricho, es decir, comprándome algo que llevo tiempo queriendo, saliendo a cenar por ahí.... Hombre, ya sé que estamos a final de mes y que, por ende, el dinero no es precisamente un bien que nos sobre, pero, ¿y si te digo que en Amazon puedes conseguir una gran variedad de artículos con descuentos de hasta el 50%? No, no te estoy engañando, y es que, como viene siendo habitual desde hace meses, el gigante comercial online ya ha renovado sus 'ofertas flash', las cuales puedes aprovechar con el código promocional Amazon de Descuentos Ideal. ¿Qué te parece?

Hoy hay de todo, desde móviles hasta televisores, pasando por planchas para el pelo o artículos del día a día, así que no dudes en echarle un ojo a esta categoría especial de Amazon. ¡A continuación te dejo algunas de las ofertas que me han parecido más interesantes!

1 Motorola G de quinta generación plus

Este smartphone en color dorado cuenta con una pantalla de 5,2 pulgadas con resolución Full HD, 3GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno con ranura para tarjetas Micro SD. Además, monta un procesador Snapdragon de 8 núcleos y una cámara de 12 MP. ¿El precio? ¡Sólo 129 euros!

2 Impresora HP Officejet 7110

La misma cuesta 69,49 euros, por lo que ahorrarás casi 14 euros en su compra. Entre sus prestaciones podemos destacar que ofrece 33 PPP para las impresiones en blanco y negro y 29 para las de color. Además, cuenta con 4 cartuchos de tinta individuales y una vida útil de aproximadamente 12 mil impresiones al mes. ¿Necesitas algo más?

3 Masajeador para celulitis

¿Quieres acabar para siempre con esas molestas marcas de tu piel? ¡Consigue ya tu masajeador Medisana AC 855 y nota la diferencia! El mismo cuesta 24,99 euros y te permitirá masajear tu celulitis por amasamiento, succión o infrarrojos. ¡No te arrepentirás!

4 Televisor TD Systems K55DLG8US

Con este televisor no tendrás que preocuparte de no disfrutar de la mejor calidad de imagen, y es que el mismo cuenta con 55 pulgadas, resolución 4K y, por si fuera poco, posee modos HDR, 3 conectores HDMI y conexión WiFi. No, no va a costarte un pastizal, ya que te lo puedes llevar a casa por sólo 399 euros.

5 Lenovo Ideapad 320s

¿Necesitas renovar tu viejo portátil? ¡Hazte con el nuevo Lenovo Ideapad 320S! Ahora por sólo 649 euros llévate un dispositivo con prestaciones de máxima calidad. Pantalla de 15 pulgadas con resolución HD, procesador Intel Core i7, tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 920 MX, 8 GB de RAM y mucho más. ¿Todavía lo estás pensando?