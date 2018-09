La oferta de Vueling para octubre que no puedes perderte

A menos de tres días para que despidamos oficialmente el verano son muchos los que precisamente ahora disfrutarán de sus más que merecidas vacaciones, ¿te encuentras entre ellos? Podrá decirte un «lo siento», ya que vas a disfrutar poco o nada del periodo estival, pero querido sólo puedo darte la enhorabuena. ¿Cómo? ¿Por qué? Muy sencillo, te vas en un periodo en el que no hay apenas afluencia de turistas, por lo que la mayoría de destinos cuentan con precios realmente ventajosos para tu bolsillo.

Tal es así que, conscientes de que no habrá mucha petición de vuelos durante los próximos dos meses, Vueling, una de las compañías de vuelos más conocidas del país, ya tiene pensado lanzar una promoción única con la que podrás beneficiarte de vuelos desde 9,99 euros a un sinfin de lugares. Eso sí, esta oferta especial todavía no está activa, por lo que no dudes en aprovechar el código descuento Vueling de Descuentos Ideal para beneficiarte de jugosos descuentos. ¡No te arrepentirás!

La promoción de la que te hablo será lanzada previsiblemente por la compañía durante el mes de octubre, pero no estará disponible para los clientes durante dicho periodo al completo, ya que sólo podrá aprovecharse un día. La conocida aerolinea ofertará vuelos no sólo para dicho mes, sino hasta marzo de 2019, por lo que será una oportunidad perfecta para todos aquellos que viajan durante las navidades, así como también para los que ya están pensando en sus próximas vacaciones de invierno.

La mayoría de destinos de esta oferta serán nacionales seguramente, pero los atractivos precios de esta promoción también afectarán a destinos internacionales muy aclamados por los consumidores.

Si no puedes esperar al mes de octubre para disfrutar de vuelos a precio de ganga, actualmente Vueling cuenta con diversos 'chollos' que te permitirán viajar desde tan sólo 25 euros o con un 50% de descuento. Algunos de estos destinos son Mallorca, Barcelona, Ibiza o Roma. ¿Te los vas a perder?

Además, desde Vueling también puedes reservar tanto tu alojamiento como un vehículo de alquiler para disfrutar de tu destino fuera de las limitaciones que ocasiona el transporte público. ¿Necesitas algo más? ¡No te lo pienses más y vuela con Vueling!