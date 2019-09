¿Qué nuevas opciones de reparto a domicilio existen en Granada?

Algunas empresas instaladas en la ciudad han conseguido mejorar la experiencia del usuario R.I Sábado, 28 septiembre 2019, 11:23

Desde hace algunos años, todos tenemos una nueva forma de entender la comida o los repartos a domicilio. Existen diversas marcas y empresas que mejoran la experiencia con el cliente para que todo llegue a punto.

Glovo es una startup española fundada en 2015 por los locales Oscar Pierre y Sacha Michaud. Es un servicio de delivery que se encarga de comprar, recoger y entregar cualquier pedido, mediante su app. La logística es realizada en menos de una hora por couriers independientes llamados «Glovers». Nacida en Barcelona, hoy tiene presencia en más de 30 ciudades del mundo. Se encuentra disponible en países como Argentina, Chile, Brasil, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Perú, Ecuador, España, Francia, Portugal, Italia, Marruecos Turquía y Egipto. La aplicación es de descarga gratuita tanto en dispositivos Apple o Android, y también se puede usar a través de la web. La App Glovo funciona con el formato «multidelivery onDemand» y basa su negocio en la economía colaborativa, un modelo de negocio que no deja de triunfar.

¿Qué servicios ofrece Glovo?

La plataforma de Glovo ofrece diferentes categorías como restaurantes, snacks y bebidas, farmacias, regalos, mercados, y si ninguna de estas opciones es lo que buscas puedes ingresar en: «Lo que sea». Esta última permite pedir cualquier producto de cualquier tienda o lugar. Una vez realizada la solicitud, el cliente puede ver, mediante geolocalización qué mensajero llevará su pedido y el recorrido que realizará, en tiempo real.

Una vez que se realiza el «glovo» (la orden), el cliente puede ver por geolocalización qué «glover» va a entregarle el pedido, dónde está localizado y qué ruta va a realizar, todo en tiempo real.

Si se trata de pedir dos paquetes de cigarrillos o unas pizzas, un Glover puede asistirte y llevarte eso que tanto necesitas a tu domicilio. Ya no importa si el restaurante tiene o no delivery. Además, Glovo está asociado a comercios locales y también a grandes marcas de comida mundiales (Como McDonalds, KFC o Five Guys, entre otros).

¿Cómo es ser glover?

Por otra parte, también es posible trabajar con ellos, encontrar una fuente de ingresos flexible, que se pueda compaginar con otro trabajo o actividad, que garantice unos buenos ingresos económicos y que, además, permita una incorporación casi inmediata, es el deseo de miles de personas.

Son premisas que parecen inalcanzables para la mayoría de los buscadores de empleo pero que Glovo garantiza a aquellas personas que quieran colaborar con ellos. «Nosotros ofrecemos una oportunidad a todo aquel que quiera ser prestador de servicios como repartidor, ofreciéndole un tipo de colaboración que le permita combinar su actividad de repartidor con otras actividades profesionales o no profesionales y que, sobre todo, le genere un ingreso extra», explican desde la propia compañía.

Una de las grandes ventajas de colaborar con Glovo es que son los repartidores los que se apuntan a la plataforma y deciden libremente cuándo y cuánto quieren colaborar. Glovo les garantiza esta colaboración de manera casi inmediata, ya que les ofrece la posibilidad de empezar a repartir en menos de 48 horas.

Una vez has conocido todas estas novedades y oportunidades, seguro que ya quieres usar la aplicación. Pues bien, aprovechamos para recordarte que puedes usar el código promocional Glovo disponible en Descuentos Ideal para conseguir un ahorro extra en todos tus pedidos.

¿En qué restaurantes sueles pedir a domicilio?