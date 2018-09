La nueva herramienta de Vueling para ayudarte a ahorrar en tus vacaciones

Si quieres disfrutar de unos días de relax sin que tu bolsillo lo note, pon atención a este nuevo gran aliado de la famosa compañía de vuelos FRAN JUSTICIA Martes, 25 septiembre 2018, 11:39

¿Te ha tocado trabajar en verano y este mes tienes tus merecidas vacaciones? ¿Te debían días y quieres darte una escapada exprés? ¿No dejas de contar los días que faltan para tus próximas vacaciones? Si tu respuesta ha sido un 'sí' rotundo a cualquiera de estas preguntas, enhorabuena has llegado al sitio adecuado, y es que hoy voy a darte a conocer una herramienta de Vueling con la que podrás ahorrar, y mucho, en tus próximas vacaciones. No, no son los descuentos que te ofrece Descuentos Ideal con el código descuento Vueling, que también, sino que se trata de una nueva herramienta que ha implementado la conocida compañía de vuelos con la que podrás ahorrar al contratar tu paquete de vacaciones.

Esta nueva funcionalidad de la web de Vueling de la que te hablo no es otra que 'Vueling Holidays', un subportal de la empresa en el que podrás contratar paquetes vacacionales a precio de ganga. De momento, dispone de más de 120 destinos con vuelos directos y vuelos con escala, así como más de 200.000 hoteles para elegir. ¡Casi nada!

Al entrar a la web puedes ver multitud de paquetes con un precio cerrado, pero si lo deseas puedes elaborar tú mismo tu paquete. Para ello deberás rellenar tu lugar de origen, tu destino, la fecha de llegada y salida, el número de habitaciones que deseas y listo, 'Vueling Holidays' se encargará de buscarte las ofertas más económicas tanto en vuelos como en alojamientos para tus especificaciones.

Si no tienes ni idea de dónde ir estas vacaciones, échale un ojo a los paquetes vacaciones en oferta, ya que, por ejemplo, puedes viajar a París con estancia de dos noches y vuelo desde Barcelona por sólo 233 euros, o conocer Ámsterdam con estancia de tres noches y vuelo desde Barcelona desde 247 euros. Y eso sin mencionar otros destinos como Ibiza, Palma de Mallorca, Sevilla o Madrid, que podrían ser buenos lugares para disfrutar de una escapada exprés. ¡Nunca fue tan fácil y barato viajar!