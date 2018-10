La novedad de Vueling con la que conocerás sus mejores ofertas

La conocida compañía de vuelos implementará esta etiqueta a partir de los próximos días FRAN JUSTICIA Lunes, 29 octubre 2018, 12:14

Este miércoles 31 de octubre se celebra Halloween y al día siguiente es festivo nacional, ya que se celebra el Día de Todos Los Santos, por lo que muchas personas disfrutarán de unas 'minivacaciones'. ¿Estás entre los afortunados? Si es así, igual estabas pensando en hacer un viaje, y es que sin duda viajar es una de las mejores formas de aprovechar el tiempo libre, ¿no te parece?

En caso de que estés planteándote viajar a algún lugar para disfrutar de Halloween o del 1 de noviembre y si estás buscando vuelos, debes conocer con detalle la sorprendente novedad que Vueling incorporará a partir de los próximos días en su catálogo de vuelos online, en cuyo importe puedes beneficiarte de hasta un 75% gracias al código descuento Vueling de Descuentos Ideal. Genial, ¿verdad?

La novedad de la que te hablo no es otra que los 'Yellow Prices', una etiqueta amarilla que Vueling está incorporando progresivamente a las mejores ofertas de su catálogo, es decir, si encuentras un vuelo o un destino con esta etiqueta amarilla, no sigas buscando otro precio, ya que este es el más barato que puede ofrecerte la compañía. Básicamente, los 'Yellow Prices' son los mejores precios de los que podrás disfrutar para tu viaje.

Eso sí, no pienses mucho si quieres aprovechar estas ofertas o no, ya que vuelan, nunca mejor dicho. Además, estas etiquetas amarillas sólo podrás encontrarlas en el calendario de precios de Vueling, por lo que si buscas vuelos de la compañía en otras plataformas y agencias, no te aparecerán y no podrás aprovechar los descuentos.

Entre los destinos que ahora mismo cuentan con este distintivo se encuentran Mallorca, Barcelona, Ibiza, Roma y Bruselas, entre otros. ¿Pensando en hacer la maleta para disfrutar de algunos de estos destinos?

Por otro lado, Vueling sigue manteniendo ofertas con vuelos desde 20 euros, 50% de descuento en algunos alojamientos y alquiler de vehículo privado desde 10 euros, entre otras promociones.