3 móviles con los que puedes hacerte fotos bajo el agua

Si has llegado hasta aquí es porque estás peinando la red en busca de los mejores smartphone del momento, ya que no todos los móviles pueden ser sumergidos y, por ende, pueden permitirte realizar fotografías bajo el agua. Afortunadamente hay algunos que sí pueden ofrecerte tal beneficio, pero eso sí, ve preparando la cartera, ya que baratos, lo que se dice baratos no son. No obstante, si haces uso del cupón AliExoress de Descuentos Ideal puedes beneficiarte de un descuento exclusivo en la compra de estos terminales. ¿Qué te parece?

Si no tienes ni idea de cuáles son los smartphone que actualmente se encuentran en el mercado y que pueden permitirte realizar las mejores fotografías bajo el agua, sigue leyendo, ya que los detallo a continuación.

1. Sony Xperia XZ Premium

Además de poder sumergirlo en el agua gracias a su certificación IP68, cuenta con una espectacular pantalla y una gran capacidad de almacenamiento, por lo que podrás hacer decenas de fotos sin temor a que tu memoria se colapse. Cuenta con una memoria RAM de 6GB, por lo que podrás utilizar diversas aplicaciones de forma simultánea. Su precio oscila entre los 377 y los 400 euros.

2. Samsung Galaxy Note 8

El Galaxy Note 8 cuenta con una pantalla Super Amoled, de 5,7 pulgadas, con una resolución de 3840x216 y protección Corning Gorilla Glass 5, por lo que la resistencia frente a arañazos y golpes está más que asegurada. En lo que respecta a su batería, tiene una capacidad de 3.800 mAh, lo que supone aproximadamente 18 horas de autonomía, y además, no es extraíble, por lo que no podrás reemplazarla tú mismo si se desgasta o estropea. Además, es resistente al agua gracias a su certificación IP68.

3. Motorola G

Con la gama de Motorola G no nos referimos a cualquier dispositivo sino específicamente al último de la compañía, el correspondiente a la tercera generación y que vio la luz en 2015. Este terminal cuenta con el certificado IPX7, inferior a los modelos anteriormente mencionados, por lo que sólo puede estar bajo el agua poco tiempo, menos de 1 metro y menos de 20 minutos. Además tampoco es resistente ni al polvo ni a la arena por lo que este terminal lo recomendamos en exclusividad para verano en piscina. Sin embargo, al ser algo más antiguo, también es mucho más barato, por lo que es la mejor alternativa para los que no quieren gastar en exceso.