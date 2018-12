3 lugares para vivir una Navidad diferente

Cada vez más personas deciden hacer un viaje para aprovechar los días libres con motivo de las fiestas FRAN JUSTICIA Martes, 11 diciembre 2018, 10:49

Navidad, Navidad, dulce Navidad... Seguro que ya has escuchado esta frase, ya sea en la voz de tu sobrino pequeño o en alguno de esos villancicos que protagonizan cualquier establecimiento al que acudas estos días, sea la peluquería de tu vecina, el supermercado de la esquina o el centro comercial de moda. El espíritu de la Navidad está más presente que nunca, y es que las fiestas están cada vez más cerca. ¿Ya sabes cómo vas a pasarlas este año?

Si bien, en general, la Navidad suele ser un buen momento para reunirse con la familia y tus amigos más cercanos, no cabe duda de que cada vez son más las personas que optan por vivir unas fiestas totalmente diferentes, alejándose de la rutina y, en definitiva, de los conflictos con la suegra o el cuñado de turno. En lugar de pasar una Navidad donde la tradición es el eje principal, prefieren viajar, conocer mundo y vivir la Navidad como en otras culturas. Y tú, ¿cómo quieres pasar esta Navidad?

Probablemente, si has llegado hasta aquí es porque estás buscando salir de la rutina, y si es así, has llegado al sitio perfecto, ya que hoy voy a proponerte tres destinos espectaculares en los que vivirás una Navidad fuera de lo normal. Además, no tienes ni que preocuparte por los gastos de tus vuelos, ya que en Vueling dispones de más de cien destinos desde 17,99 euros. Claro, siempre y cuando hagas uso del código descuento Vueling de Descuentos Ideal. Genial, ¿verdad? ¡Toma nota de estos lugares de ensueño!

1. Laponia, Finlandia

¿Qué puede haber mejor que conocer a uno de los protagonistas de la Navidad en el mundo entero, Papa Noel? Evidentemente nada, así que te recomendamos desarrollar tus vacaciones navideñas en Laponia, una región de Finlandia, en la que se encuentra la línea divisoria del Polo Norte, y donde podrás disfrutar de una gran variedad de casas de madera pintadas en rojo y verde, y sobre todo de la mágica fábrica de juguetes en la que Papa Noel elabora cada uno de los regalos que reparte la noche del 24 de diciembre entre los niños que han sido buenos.

Un fantástico escenario, rodeado de pinos y vegetación, así como de montañas nevadas, que sin duda te dará unas preciosas postales navideñas y sobre todo, una experiencia que nunca olvidarás, puesto que podrás conocer al mismísimo Santa Claus.

2. Sierra Nevada, España

Está aquí al lado y te aseguro que te servirá para desconectar de tu día a día. Puedes esquiar, pero, ¿y si disfrutamos del entorno como nunca antes? Súbete a un vehículo 4x4 y descubre algunos de los mejores miradores secretos de Sierra Nevada. Además, durante el paseo también podrás disfrutar de pueblos blancos de montaña, lagos, bosques con cientos de años, montañas nevadas y mucho más. ¿Necesitas más razones? Si así lo deseas, también podrás tomar una bebida en un restaurante situado a 2.500 metros con vistas panorámicas espectaculares.

3. Schwangau, Alemania

Situado en los Alpes alemanes se encuentra el espectacular pueblecito de Schwangau. Si bien no es muy grande, el paraje es sumamente bello gracias a que está rodeado de montañas que albergan una gran cantidad de nieve, de ahí que también se le conozca como 'pueblo blanco'. Aunque se encuentra en el sur de Alemania, las temperaturas no suben de los cinco grados, por lo que es un destino perfecto para pasarlo junto a alguien descansando frente a una caliente chimenea. No obstante, esto no quiere decir que no puedas realizar actividades allí, puesto que la naturaleza te permitirá poner en práctica deportes como senderismo, esquí o esquí de fondo. No dudes en visitar el famoso Castillo de Neuschwanstein, que está situado cerca de un lago en el que si te atreves podrás bañarte.