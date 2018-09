3 lugares perfectos para aprovechar los últimos días de verano

Tener las vacaciones en septiembre no significa que ya no puedas poner en práctica el turismo de sol y playa, claro, siempre y cuando te decantes por estas zonas FRAN JUSTICIA Lunes, 3 septiembre 2018, 10:25

No quedan días de verano, ya lo decía la famosa canción de Amaral, y es que, a pesar de que la estación estival concluye el 20 de septiembre, con la llegada de este mes la mayoría de piscinas cierran y las temperaturas comienzan a descender, por lo que sí, oficialmente estamos ante los últimos días del verano.

No obstante, precisamente en este mes son muchas las personas que tienen la oportunidad de disfrutar de sus vacaciones, ¿significa entonces que no van a poder disfrutar del turismo de sol y playa? No, claro, siempre y cuando te decantas por alguna de las zonas que voy a recomendarte en este artículo, a las cuales podrás viajar con grandes descuentos gracias al código descuento Expedia de Descuentos Ideal, ¿qué te parece?

1. Portsmouth, Reino Unido

Portsmouth es una ciudad para enamorarse, y no sólo de tu pareja sino más bien de sus atardeceres, su paisaje costero con un mar que parece no tener fondo y montañas infinitas que parecen salidas de un cuadro, y finalmente, de su ambiente joven, cargado de universitarios que se decantan por esta zona situada en el sur de Inglaterra como principal destino de sus vacaciones. Al ser una ciudad portuaria, dispone de numerosas conexiones marítimas, así puedes llegar a ella en un ferry desde Santander o Bilbao, entre otras. Vio el nacimiento de Charles Dickens y su cultura costera lo hacen un paraje perfecto para los que buscan una mezcla explosiva de sensaciones desde el aspecto más cultural hasta el bullicio más desenfrenado, combinado con un toque único de relax que la hacen un entorno idóneo. Si hay algo que no te puedes perder en Portsmouth es la Spinnaker Tower, una torre que te permitirá disfrutar de las mejores vistas de una de las mejores ciudades de Reino Unido.

2. Kusadasi, Turquía

Kusadasi es uno de los destinos clave de los que eligen Turquía en sus vacaciones. Se trata de una ciudad que es visitada cada año por miles de turistas, por lo que no es recomendable para aquellos que buscan descansar, puesto que destaca por el bullicio constante en todas sus calles. Es una zona especialmente comercial debido a que hay una gran variedad de restaurantes y centros comerciales en los que pasar largas tardes. No obstante, si lo tuyo es el contacto con la naturaleza o disfrutar de paisajes dignos de ser imagen de postal, tranquilo porque también puedes perderte por sus increíbles playas disfrutando de maravillosos atardeceres o trasladarte hasta sus entornos rurales donde además de tratar directamente con sus gentes vivirás de lleno la tradición y la cultura de la ciudad.

3. Islas Canarias, España

Muy cerquita de nosotros, casi sin apenas requerir un gasto excesivo para acudir a ellas se encuentran las Islas Canarias, el paraíso español donde prácticamente siempre es verano. Especialmente Tenerife es la isla canaria que mayores temperaturas registra durante todo el año, teniendo una media anual de unos 23ºC, por lo que podrás bañarte en sus playas, dar paseos nocturnos, disfrutar del sol en cualquiera de sus montañas y claro degustar su rica gastronomía. Te recomendamos la playa 'Las Teresitas', ya que en ella prácticamente siempre ondea la bandera azul.