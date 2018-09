3 looks de estilo francés para este otoño

Prendas básicas que nunca pasan de moda y 'outfits' totalmente atemporales, entre las principales tendencias de esta estación FRAN JUSTICIA Jueves, 27 septiembre 2018, 09:08

Despedirse del verano cuesta, más aún cuando todavía hay ciudades en las que el termómetro no baja de los 30 grados, una temperatura ideal para dejarse caer por la playa o sacar la tumbona y tomar el sol en la piscina. Sin embargo, no nos engañemos, es sólo un espejismo. El verano se ha ido y, de momento, no va a volver.

Lejos de revivir esta nostalgia estival deberíamos más bien preocuparnos por cómo vamos a vestir durante los próximos meses y si no tienes ni idea, no tienes de qué preocuparte, ya que sólo tienes que entrar en La Redoute y dejarte inspirar por los diversos looks, de influencia francesa, que van a triunfar este otoño, los cuales además podrás literalmente «plagiar» haciendo uso del código descuento La Redoute de Descuentos Ideal. ¿Qué te parece?

A continuación te dejo algunas sugerencias para vestir en sintonía con las últimas tendencias este otoño. ¡Toma nota!

1 Total Look vaquero

El denim no se marchará de nuestras vidas tras el verano, al contrario, va a estar más presente que nunca en ella. Por ello, te recomiendo un total look a base de jeans con bajos con flecos y una camiseta básica con algún estampado o fotografía, por ejemplo, de tu serie favorita o de esa peli que tantas veces has visto. Ejem, 'Titanic', en mi caso. Termina el look con una denim jacket jaspeada. ¡Fácil y sencillo!

2 El marrón nunca falla

No hay otoño sin marrón ni marrón sin otoño, así que un año más este será uno de los tonos de la temporada. Elige unos jeans de corte ancho y relajado y ponte un jersey de cuello alto en esta tonalidad. Para el calzado decántate por unas botas 'chelsea y listo, ¡ya tienes 'outfit' para casi cualquier ocasión!

3 ¿Quién dijo que el mono era sólo para trabajar?

Los looks de una sola pieza son tendencia, de ahí que los petos y los convencionales monos de trabajo copen los escaparates de nuestras tiendas favoritas. ¿Qué te parece ponerte un mono en color mostaza con unas zapas tipo vans? Acompáñalo de una boina y sentirás que vives justo al lado de la Torre Eiffel.