Llega el 'boom' de las guarderías de perros: ¿cómo escoger la mejor?

Cada vez más personas optan por este servicio en caso de que deban ir a trabajar y dejar al animal solo en casa FRAN JUSTICIA Lunes, 8 octubre 2018, 11:21

Las temperaturas cálidas no nos han abandonado todavía, pero que esto no te confunda. El otoño ha llegado a nuestras vidas y con él, todas las responsabilidades a las que debemos hacer frente. Sí, incluido el trabajo. Una obligación que puede afectar, y mucho, al resto de seres vivos con los que convivimos a diario, especialmente a mascotas como un perro o un gato.

Quizá por esta razón es que has llegado hasta aquí, ya que te encuentras actualmente buscando una guardería de perros para tu can, con el objetivo de que este no se quede solo en casa mientras trabajas. ¿Me equivoco?

Si es así, estás de enhorabuena, ya que gracias al descuento Kiwoko de Descuentos Ideal puedes beneficiarte de hasta un 10% en este tipo de servicios. ¿Qué te parece? No obstante, elegir una guardería en la que dejar a nuestro amigo peludo si tenemos que ir a trabajar, nos vamos de viaje o tenemos que responder ante cualquier otro compromiso, no es una decisión sencilla de tomar, ya que, ante todo, deberemos comprobar que el mismo cumple con las cinco condiciones siguiente. ¡Toma nota!

1. Buena alimentación

Es fundamental que en la guardería en la que vas a dejar a tu can cuenten con el mismo tipo de pienso que tú sueles dar a tu perro, ya que no es recomendable cambiar la alimentación de un animal de un día para otro.

2. Servicio veterinario

La guardería debe contar con servicio veterinario disponible durante las 24 horas, ya que nunca se sabe cuando va a necesitar tu amigo peludo una revisión o cuidados especializados.

3. Profesionales cualificados

Busca una guardería que tenga abundantes profesionales educadores, veterinarios, auxiliares, nada de personas que amen los animales, puesto que a pesar de que lo harán con buenas intenciones, no cuidarán de tu can de la forma adecuada al no poseer las habilidades que sí poseen los profesionales cualificados.

4. Amplio jardín

Otra clave en la que te recomiendo fijarte es el hecho de que la guardería posea un amplio espacio exterior, ya que así tu can podrá correr y jugar sin límites, lo que le evitará padecer estrés durante el tiempo que esté alejado de ti.

5. Camas mullidas

Por último, échale un ojo a las camas en las que dormirá tu can. Busca que sean mullidas y estén alejadas del suelo para asegurar su comodidad.