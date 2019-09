Las lentillas, una solución que debe ser cuidada al milímetro

Si sueles usar lentillas, debes saber cómo puedes reconocer una infección, qué tipos de lentillas hay o los pasos a seguir para un tratamiento adecuado Á.O. Jueves, 19 septiembre 2019, 16:22

Las lentillas llegaron a nuestras vidas como una forma práctica de poner solución a nuestros problemas de visión sin necesidad de utilizar gafas. Bajo esa apreciación podemos asegurar que se trata también de un recurso meramente estético, que se llega a hacer necesario para según qué actividad laboral desarrollamos. Llegan a naturalizar tanto la situación de la visión que incluso a veces obviamos los riesgos que suponen no cuidar su empleo. ¿Cómo debes cuidar tus lentillas para evitar problemas? Hoy profundizamos en ello.

Tal como recoge la Academia Americana de la Oftalmología (AAO), cualquier persona que use lentillas y que no les otorgue el debido cuidado, se enfrentan a una infección ocular grave en caso de no limpiarlas y desinfectarlas de la forma adecuada.

Y es que una lentilla vieja, o que no llegue a ajustarse bien, puede incluso rayar el ojo, provocando el crecimiento de los vasos sanguíneos dentro de la córnea, algo que puede afectar a la visión. Por ello, desde la AAO se aconseja llevar a cabo un seguimiento y, en caso de infección, evite colirios y utilice gotas humectantes.

¿Cómo reconocer una infección?

Si se quita sus lentillas y comprueba que sus ojos están muy rojos, que generan molestias o que son sensibles a la luz, contacte con un especialista. Podría tratarse de síntomas de problemas oculares graves.

Así debe cuidar sus lentillas

- Siga los tiempos marcados por su oftalmólogo para usar y reemplazar sus lentes.

- No las utilice mientras duerme.

- Despréndase de ellas para ducharse o acceder a una bañera de hidromasaje o nadar.

- Limpie sus manos antes de tocar las lentes de contacto.

- No las ponga en contacto con la boca para entrar en contacto con la saliva.

- No los enjuague con agua o soluciones salinas caseras.

- Mantenga su estuche limpio para dar cabida a sus lentillas. Reemplace la caja al menos cada tres meses.

Tipos de lentillas

Según su decisión, o también la recomendación de su especialista, unas lentillas pueden ser de uso diario o mensual entre muchas otras opciones. También, según su morfología, pueden ser blandas, rígidas, duras o al gas permeable o de colores. Sea cual fuere las que usted necesita, en primer lugar, debe contactar con un especialista que le indique cuál se ajusta mejor a su demanda.

