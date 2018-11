El jersey de H&M que conquista Instagram puede ser tuyo con descuento en el 'Black Friday'

Numerosas 'influencers' y 'trendsetters' se han animado a lucir esta prenda de la compañía sueca en algunos de sus looks de 'streetstyle' FRAN JUSTICIA Viernes, 9 noviembre 2018, 11:18

El 'Black Friday' está a la vuelta de la esquina, o lo que es lo mismo, cada vez está más cerca esa oportunidad única que tienes en el año para renovar con prendas de la temporada tu fondo de armario, y es que no todos los días puedes beneficiarte de descuentos de hasta el 50% en moda y complementos, ¿verdad?

Si eres una auténtica 'fashion victim', estoy seguro de que a estas alturas ya habrás más que redactado tu 'wish list'. Sí, esa lista en la que figuran todos esos 'must have' de la temporada que querías en tu fondo de armario y a los que tu bolsillo les gritaba un 'no' bien alto. ¿Me equivoco?

Pues bien, no des por finalizada tal secuencia de prendas y complementos. ¿La razón? Elaborando mi particular 'wish list' me he percatado de un auténtico imprescindible para los mejores guardarropas. Sí, lo digo y bien alto. Este jersey de H&M es la pieza que vas a necesitar para ir al trabajo, dar un paseo con tu perro o salir de 'cerves' con tus amigas. Lo digo y lo reafirmo. Lo necesitas.

Y no es un 'must have' sólo porque lo diga yo, sino porque en él podemos ver numerosas tendencias de la temporada en una sola pieza. El color, el corte, la textura, el material... En fin, nunca tuvimos tanto por tan poco. Y digo poco porque el mismo cuesta sólo 24,99 euros, pero es que durante el 'Black Friday' podrás llevártelo por mucho menos con los descuentos de 'Black Friday' de H&M.

De momento, la firma sueca no ha confirmado cuáles serán sus propuestas para este periodo de precios especiales, pero de repetirse la misma dinámica que el año anterior, los usuarios de H&M Club podrían disfrutar durante mayor tiempo de los beneficios de 'Black Friday', así que nunca está de más bajarse la 'app'. ¿No crees?

Volviendo al jersey, numerosas 'influencers' y 'trendsetters' han llenado las redes sociales con imágenes del mismo. Estaba disponible en cuatro colores, pero si pensabas en llevártelo con el color clave de la temporada, es decir, el mostaza, olvídate, ya que está totalmente agotado. De momento, quedan tallas de este jersey de punto 'oversize' en color beige, otro de los tonos de este año. ¡No pierdas tu oportunidad y hazte con él!