Descuentos en hogar y ropa: la gran oferta de La Redoute en el 'Black Friday' que debes aprovechar

Viernes, 23 noviembre 2018

¡Ya es 'Black Friday'! Una cita sin duda ineludible para los más ahorradores, ya que durante la misma podrán conseguir todo tipo de artículos con descuentos que. en algunos casos, superan incluso el 50%. Ordenadores, teléfonos móviles, videoconsolas, electrodomésticos... Son tantas las categorías de productos susceptibles de aplicar descuento durante el 'Black Friday' que podríamos dedicarle un artículo exclusivo a cada una de ellas. Y tú, ¿ya has redactado tu 'wish list'?

Si bien los productos tecnológicos como ordenadores, móviles y videoconsolas son los más aclamados durante el 'Black Friday', no cabe duda de que también son muchos los que esperan hasta esta cita para renovar su fondo de armario, y es que durante este día cada vez más marcas textiles ofrecen descuentos y promociones en todo su catálogo o en una cuidada selección de artículos.

La Redoute es precisamente uno de los comercios textiles que no ha dudado en participar un año más en este evento de precios especiales, por lo que desde ya puedes aprovecharte de lo descuentos de 'Black Friday' de La Redoute para conseguir algunos de los 'must have' de la temporada.

A diferencia de otros establecimientos, La Redoute no ofrece descuentos en el total de su stock, sino que los consumidores podrán disfrutar de hasta un 50% menos en diversos productos seleccionados por la marca. No obstante, la firma ha apostado fuerte y actualmente tiene rebajados más de 5.000 productos, por lo que no dudes en echarle un ojo a su tienda online para descubrir auténticas gangas.

Por otro lado, la marca no va a realizar un 'Black Friday' plenamente tradicional, es decir, no sólo ofrecerá descuentos durante la jornada de hoy, sino que los consumidores podrán adquirir productos con descuento hasta el domingo 25 de noviembre.

Algunos de los 'chollos' a destacar de La Redoute también afectan a su sección de hogar, por lo que podrás renovar la decoración de tu casa con un 50% textil hogar; vajillas a mitad de precio y lámparas con un 50% de descuento, entre otras rebajas.

La firma también es conocida por ofrecer ropa para tallas grandes y premamá, departamentos que también recibirán un considerable descuento durante esta cita del ahorro, contando con hasta un 50% en productos seleccionados.

Por poner ejemplos de productos que puedes llevarte con descuento, destacan unas Dr Martens por 199 euros, mientras que su precio original oscilaba los 250 euros, o un vestido devoré de manga corta para Nochevieja de la colección de tallas grandes por 50 euros. ¡Échale un ojo a la web para conocer más ofertas!