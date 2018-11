La gran diferencia del 'Black Friday' de Ikea con respecto a otras tiendas

La conocida cadena sueca volverá a apostar un año más por esta aclamada cita del ahorro FRAN JUSTICIA Martes, 6 noviembre 2018, 08:53

Los más ahorradores tienen una cita. Sí, no pongas ese cara. Se trata de una cita ineludible, así que si eres un auténtico ahorrador, coge papel y boli y apunta en un lugar especial que el próximo 23 de noviembre no puedes hacer nada y cuando digo nada es nada, ni siquiera trabajar o ver a tu media naranja. Nada.

Venga, ¿en serio no sabes qué ocurre el 23 de noviembre? No me lo puedo creer, si el 'Black Friday' ya es archiconocido. Ves, ahora sí, ¿verdad? Ahora ya eres consciente de que por nada del mundo puedes estar ocupado el próximo viernes día 23, claro, siempre y cuando quieras conseguir todo tipo de artículos a precio de ganga. Ese móvil que tanto querías, el ordenador 'gaming' con el que jugarás a tus juegos favoritos, el televisor de 55 pulgadas que querías regalarle a tu padre, la última temporada de 'Juego de Tronos' en Blu-Ray.... En fin, esas cosas que normalmente el resto del año podemos permitirnos a cuentagotas y que en el 'Black Friday' nuestro bolsillo apenas lo notará.

Sí, querido, quedan menos de dos semanas para que podamos adquirir los regalos de Navidad de nuestros seres queridos sin que ello implique la quiebra económica de nuestra cuenta bancaria. No obstante, ojo, este evento del ahorro no sólo es una buena oportunidad para reducir, y mucho, nuestro presupuesto navideño, y es que también puede significar una buena oportunidad para dejar tu casa como nueva. Cambiar el armario, comprar un nuevo sofá, redecorar el salón, sustituir esa vieja cocina... En fin, todas esas cosas en las que tenemos la obligación de gastar dinero y que posponemos con el objetivo de disfrutar de otros placeres...

Esta vez, no tienes de qué preocuparte, ya que aprovechando los descuentos de 'Black Friday' de Ikea podrás dejar tu casa como nueva, te lo aseguro. Desde sus comienzos Ikea ha sido una empresa innovadora que sabe escuchar a los consumidores y ajustar sus precios y artículos a las necesidades de sus clientes, por lo que no es de extrañar que un año más se sume a la conocida cita con descuentos que van desde el 10 hasta el 50%.

Además, a diferencia de otros establecimientos, sus ofertas de 'Black Friday' en vez de durar únicamente un día o 2-4 días, están vigentes durante toda una semana. Esto facilita mucho las compras a los clientes ya que tienen más tiempo para decidir en cuáles de sus productos prefieren ahorrar más dinero, ¿No te parece? Por ello, permanece atento a la página web de Ikea, ya que, si bien todavía desconocemos cuáles serán sus propuestas para este año, en breve desvelarán qué ofertas podremos aprovechar. Ganas, ¿verdad?