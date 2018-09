3 formas de ahorrar en tu pedido de Just Eat

Si no te apetece hacer la cena, no te preocupes, piensa qué quieres pedir y aprovecha estos fantásticos descuentos FRAN JUSTICIA Miércoles, 26 septiembre 2018, 11:47

Parecía que la semana pasaba lentamente, pero ya estamos a miércoles, lo que significa que quedan sólo 48 horas para que disfrutemos de nuestro ansiado fin de semana, ¿tienes ganas? A estas alturas de la semana no me extraña que tengas ganas de todo menos de cocinar, y es que con el estrés del trabajo y el cansancio de los madrugones la cocina ocupa un segundo plano en muchas vidas. ¿En la tuya también?

Si es así, no te preocupes, ya que siempre nos queda la opción de pedir comida a domicilio. Sí, ya sé que estamos a final de mes y que el dinero es precisamente lo que no nos sobra, pero, ¿y si te digo que puedes realizar tu pedido a Just Eat y ahorrar en él?

No, no te estoy engañando, y es que si sabemos buscar podemos conseguir ahorrarnos un buen 'pellizco' de dinero a la hora de pedir a este tipo de servicios. Además, siempre te quedará el descuento Just Eat de Descuentos Ideal, con el que incluso puedes ahorrar en gastos de envío. No obstante, si ya has utilizado este código, a continuación te explico otros métodos para ahorrar en tu pedido a Just Eat. ¡Toma nota!

Uno de los métodos más comunes para encontrar descuentos para Just Eat es echando un ojo a sus diversas redes sociales, ya que la conocida aplicación ofrece códigos exclusivos a través de estas plataformas. No dudes en visitar la página de Facebook, la cuenta en Twitter y el perfil en Instagram de Just Eat, ya que a través de estos canales suelen ofrecer descuentos exclusivos y diarios, especialmente cuando hay algún evento que motiva pedidos en masa, como un partido de fútbol o una gala de 'Operación Triunfo'. Hoy hay gala de 'OT', ¿habrá descuento?

Por otro lado, también tenemos la Newsletter de Just Eat, ya que si tienes activada la casilla 'Recibir ofertas' te llegarán a tu correo mensajes diarios o semanales con distintos descuentos para Just Eat.

Finalmente, también puedes encontrar descuentos para tu pedido en Just Eat a través de la propia aplicación, ya que hay muchos restaurantes que ofrecen descuentos y rebajas si pides en ellos o gastas un importe mínimo. Para ello, busca restaurantes y fíltralos por 'ofertas'.