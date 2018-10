Las figuras de Swarovski que todo fan de Disney querría tener en casa

La conocida firma cuenta con una serie de lujosos artículos inspirados en algunos de los personajes más famosos del estudio de animación FRAN JUSTICIA Miércoles, 3 octubre 2018, 13:03

Disney es más que un estudio de animación. Es un enorme universo apto para grandes y pequeños lleno de historias, personajes, valores y mensajes. Si Walt Disney fuese consciente del enorme imperio que ha construido a raíz de ese pequeño ratón con el que empezó todo, creo que estaría sumamente orgulloso, y es que la magía de Disney se ha esparcido por todo el mundo como si se tratara de polvo de hadas.

El éxito del estudio ha derivado en un importante arsenal de productos y artículos inspirados en las películas y personajes que hasta ahora han visto la luz, desde 'Blancanieves' hasta 'Christopher Robin', el último film ideado por Disney, que se estrena este mismo viernes 5 de octubre. Juguetes, muñecos de edición limitada, libros, ropa, complementos de moda, calzado, artículos para la cocina... Imagina cualquier cosa y existirá. La cantidad de productos Disney que puedes encontrar actualmente en el mercado es muy variada, pero no todos están al alcance de todos los fans, y es que, aunque no lo creas, hay artículos Disney que cuentan con precios muy elevados, lo que les ha convertido en productos para coleccionistas.

Si te digo la verdad, yo colecciono bastantes cosas de Disney y si eres de los míos, has llegado al sitio perfecto, ya que echando un ojo a Swarovski he podido percatarme de que la firma cuenta con una amplia selección de artículos inspirados en Disney. Pendientes, collares y hasta figuras realizadas en cristal de Swarovski.... Evidentemente, los precios de estos productos no son aptos para todos los bolsillos, pero, no te preocupes, ya que con el descuento Swarovski de Descuentos Ideal podrás ahorrar en tu compra.

Lo que más me ha sorprendido del catálogo Disney de Swarovski son las figuras, ya que hay de una gran cantidad de personajes y son absolutamente preciosas. Los precios de las mismas varían y van desde los 100 hasta los 1000 euros. No olvides que se trata de objetos de coleccionismo, por lo que son una alternativa idónea para decorar tu casa. No son un juguete, por lo que no las dejes las figuras cerca de niños pequeños, ya que además podrían resultar peligrosas para ellos.

A continuación te indico algunas de las piezas que más me han gustado con su respectivo precio. ¿Ya estás ahorrando para llevarte una, dos o tres a casa? ¡Yo sí!

- Pluto por 249 euros.

- Gato Risón por 159 euros.

- Zapato de Cenicienta por 79 euros.

- Rosa encantada de 'La Bella y la Bestia' por 139 euros.

- Mickey celebración 90 aniversario por 299 euros.

- Darth Vather por 499 euros.

- Campanilla por 249 euros.

Estos son sólo algunos de los modelos que más me han llamado la atención. No obstante, no dudes en entrar en Swarovski para conocer otras posibles figuras de tu interés. ¡Te van a encantar!