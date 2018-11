La falda 'animal print' de Zara que arrasará en el 'Black Friday'

La pieza se ha convertido en un auténtico 'must have' después de que varias 'influencers' la lucieran en sus redes sociales FRAN JUSTICIA Lunes, 12 noviembre 2018, 11:34

El próximo 23 de noviembre tienes una cita. Si, no te hagas el tonto/a, y es que sabes de sobra que se celebra el 'Black Friday', o lo que es lo mismo, la mayor fiesta del ahorro en los 365 días del año, ya que algunas firmas superan enormemente los descuentos ofrecidos durante las rebajas de invierno o verano.

Está claro que si eres un 'fashion victim' estarás esperando este día como agua de mayo, puesto que es una oportunidad para renovar tu fondo de armario y llevarte a casa auténticos 'must have' a precio de ganga con los descuentos de 'Black Friday'. ¿Me equivoco?

Si eres tan previsor/a como yo y has comenzado a redactar una 'wishlist' de cara a este evento de precios especiales, ojo, no des por cerrada la misma, y es que echando un ojo al catálogo de Zara he encontrado una pieza digna de formar parte de tu guardarropa, claro, siempre y cuando seas tan fan del 'animal print' como yo. Si es así, sigue leyendo porque lo que he descubierto te va a encantar.

Se trata de una falda midi de Zara de lentejuelas y estampado de leopardo, la cual puede ser el atuendo perfecto para tu cena de empresa o si eres más previsora, para la fiesta de Nochevieja. Por si fuera poco, cuesta sólo 39,95 euros y eso sin añadir el posible descuento de la misma con los descuentos de 'Black Friday' de Zara, ya que la firma volverá un año más apostar por esta gran cita del ahorro.

Sin duda esta falda es un auténtico 'must have' que no puede faltar en tu armario, menos aún después de conocer que ya la han lucido numerosas influencers a través de sus redes sociales. ¿Qué esperas para hacerte con ella? No te lo pienses mucho, ya que estoy seguro de que va a tardar poco en agotarse. ¡No te quedes sin ella!