4 destinos a los que puedes volar con Vueling por menos de 100 euros

Si todavía no tenías claro el destino de tus vacaciones, estas alternativas pueden encantarte FRAN JUSTICIA Martes, 11 septiembre 2018, 11:38

El mes de septiembre ha llegado y con él la 'vuelta al cole', el regreso a la rutina, el trabajo, los problemas semanales, el estrés... En fin, todo eso que nos atormentaba antes de disfrutar de esos merecidos días de descanso que no volverán hasta el año que viene. Sin embargo, si has llegado hasta aquí, estoy seguro de que es porque no perteneces a este porcentaje de desafortunados, sino más bien a ese otro porcentaje de personas que tienen la oportunidad de disfrutar de sus vacaciones justo en el mes de septiembre, ¿me equivoco?

Te has pasado el verano entero trabajando y ahora te toca descansar, así que estás buscando destinos económicos a los que viajar para disfrutar de tus merecidas vacaciones. ¿Voy bien? Si es así, has llegado al lugar idóneo, y es que con el código descuento Vueling de Descuentos Ideal puedes beneficiarte de una amplia variedad de trayectos por menos de 100 euros. ¿No te lo crees? A continuación te dejo algunos de los destinos a los que puedes volar desde Granada por menos de 100 euros. ¡Toma nota!

1 Barcelona por 24,99 euros

La conocida como ciudad del arte en España te espera con los brazos abiertos para que disfrutes de unos días de descanso en sus abundantes playas o bien satisfaciendo tu interés cultural, ya sea visitando la Sagrada Familia, el Parque Güel o acudiendo a alguno de sus numerosos parques de atracciones. ¡Tú decides!

2 Ibiza por 57,98 euros

Despide el verano en un paraje de ensueño, y es que Ibiza es la isla insigne del archipiélago balear, por lo que no puedes dejar de visitarla para bañarte en sus aguas cristalinas o pasear por sus numerosos acantilados y calas desde las que ver la puesta de sol.

3 Mallorca por 24,99 euros

Si el bullicio y el ambiente festivo de Ibiza no te convencen, Mallorca también es un buen destino para tus vacaciones, ya que la vida nocturna allí es algo más tranquila y no tendrás que renunciar al placer de bañarte en las aguas cristalinas y cálidas del Mediterráneo.

4 Roma por 67,98 euros

Si lo que te interesa es salir de España sin dejarte el bolsillo, sin duda alguna te recomiendo una estancia en Roma, la capital de Italia tiene un sinfín de opciones de entretenimiento que ofrecerte, entre otras, una tarde frente a la Fontana Di Trevi o un paseo por el Coliseo. Degusta la mejor pasta y pizza del mundo y enamórate de sus calles estrechas y de sus gentes. ¡Roma es tu destino!