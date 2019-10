5 destinos perfectos para una escapada de otoño por Europa

Ya hemos entrado de lleno en el otoño con su maravillosa explosión de colores. Después del verano es como una oleada de aire fresco. Se trata de un momento del año perfecto para hacer un paréntesis, cargar las pilas, renovarse y enfrentarse así a la exigente rutina. Nada mejor que organizar un viaje o una escapada antes de volver por completo al trabajo.

Es importante saber que, los meses de octubre y noviembre, son uno de los periodos más baratos para viajar. Como siempre, a menos demanda, los precios se reducen. Por eso, hoy queremos proponerte varias opciones:

Francia

Si algo tiene el fin del verano es el principio de las lluvias y con ellas la aparición de las primeras setas. Si estas deseando que el otoño asome la nariz para ir a la caza del hongo, el Franche-Compté es la zona que estas buscando. Esta región es una de las zonas más verdes y húmedas del país y una de las menos concurridas, sea dicho de paso. Pero los suelos húmedos no solo permiten la aparición de las setas. Los lagos se multiplican por los bosques y parques de esta comarca, convirtiéndose en un lugar verdaderamente placentero para los amantes de los paseos. Ya lo sabes, el otoño en esta zona del norte de Francia es curiosamente suave.

Transilvania, Rumanía

Transilvania se torna roja y vibrante en octubre. Entonces… ¿qué mejor época del año para visitar la tierra que vio nacer Drácula que ésta? Las montañas se cubren con un manto de colores cálidos y las vistas de bosques y castillos encantados quitan el hipo. Añade a esto la tradicional y espesa niebla que cae encima del paisaje y la ecuación es perfecta. No dudes en coger el coche y recorrer la Transfăgărășan, considerada una de las carreteras más bonitas del mundo. Tendrás la vía para ti solo porque el otoño es tiempo de recogimiento para los transilvanos, que se preparan para recibir al frío invierno macerando el vino y recogiendo madera. Si todos estos argumentos no te acaban de convencer. Piensa en Halloween. Vive la fiesta del terror en la cuna del conde más terrorífico de la historia.

Bruselas, Bélgica

Bruselas recibe el otoño como se merece, de gala. Es la única época del año en que los cinco museos más importantes de la ciudad belga están abiertos hasta la medianoche. Es también la época en la que Bruselas rinde tributo al diseño y cobra vida con la llegada de diseñadores belgas e internacionales que invaden sus calles con motivo del Brusels Design September. Aquí se respira cultura por los cuatro costados. Pero ¿qué seria de todo esto sin un poco de diversión? El primer fin de semana de octubre se celebra el Beer Weekend. Dos días repletos de eventos y actividades dedicados a la bebida de culto, la cerveza. La Gran Place será el lugar de reunión, así que no te lo pierdas.

Bosque de Dean, Bristol, Inglaterra

Sabes que el otoño ha llegado cuando paseas por un bosque y algo cruje debajo de tus pies. Son las hojas caducas que salpican el suelo. El de Dean es uno de los bosques más fascinantes de la Gran Bretaña, además de uno de los más antiguos. Este parque bordeado por los ríos Severn y Wye y la ciudad de Gloucester en otoño se convierte en una explosión de color. Las hojas de los majestuosos robles, hayas y alerces se tornan doradas y rojizas y los frutos silvestres hacen su primera aparición. Este año además el bosque de Dean acogerá la media maratón de otoño y aprovechará para recaudar dinero para buenas causas. Dato curioso: este bosque estaba en el camino de vuelta que Harry Potter cogía para ir a Londres.

Múnich, Alemania

Si estas buscando una excusa para conocer esta ciudad alemana y además te gusta la cerveza, vete directamente al Oktoberfest, del 29 de septiembre al 4 de octubre. Todo empezó con una carrera de caballos que tuvo lugar durante la boda de dos miembros de la realeza bávara allá por el 1810. Desde entonces se celebra cada año un festival a las afueras de Múnich, en Theresienwiese, donde la cerveza es la principal protagonista. Pero no una cerveza cualquiera ya que toda la bebida de cebada que se sirve en el festival debe ser fabricada en Múnich. Si no quieres empinar el codo en exceso, aprovecha para hincarle el diente a alguna salchicha y disfrutar del gran desfile donde se congrega todo el folklore alemán. No te pierdas la apertura del barril. La entrada al Oktoberfest es gratuita.

¿Qué te parecen estas ideas? Como ya sabrás, por lo general, un viaje implica mil preparativos, desde elegir el destino hasta afinar los pequeños detalles. Sin embargo, la nueva tendencia de viajes por Europa es todo lo contrario: lanzarte a la aventura sin saber a dónde vas.

Son muchas las compañías que ya ofertan estos servicios en España, por eso, queremos contarte que usando el código promocional WowTrip , podrás tener un descuento extra y descubrir alguno de estos sorprendentes lugares.

¿A qué esperas para disfrutar una nueva experiencia?