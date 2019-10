3 destinos para hacer una escapada en noviembre

Siempre es buen momento para hacer un viaje por Europa R.I Sábado, 19 octubre 2019, 09:34

Cuando buscas ofertas de viajes, es curioso comprobar las diferentes opciones que puedes encontrar. Hay que poner la lupa y estar atento a los precios y a las condiciones. Esos pequeños detalles que no se nos pueden escapar. Por este motivo, hemos seleccionado 3 destinos de Europa a los que podrás viajar este noviembre aprovechando jugosas ofertas. Estas son nuestras 3 propuestas:

La Valeta (Malta)

Mientras que a toda Europa ya llega el frío en noviembre, La Valeta, la capital de Malta, aún presume de una media de 21 grados. Fue construida por la orden de San Juan bajo el mandato de ser una «ciudad construida por caballeros para caballeros» y así la elegancia de esta minúscula urbe permanece intacta. Palacios, iglesias, fortificaciones, callejones en los que perderse... y también un fuerte contraste con la arquitectura moderna, en construcciones como el Parlamento o la Ópera, ideados por Renzo Piano. Prepárate a una visita que pondrá tu forma física a prueba. Y si no tienes suficiente, no olvides visitar Gozo, una isla que te enamorará.

Atenas (Grecia)

El próximo 10 de noviembre se celebra en la capital griega uno de los maratones más populares del mundo (no solo hay carrera de 42 km, también de 10 km y de 5 para 'amateurs' del 'running'). Y ya de por sí es un buen motivo para acercarse a Atenas, el lugar donde precisamente se 'inventó' la maratón; pero si necesitas alguno más, ten en cuenta las buenas temperaturas y la bajada de precios con respecto al verano. Esas temperaturas resultan ideales para aproximarte a maravillosos edificios como la Acrópolis o para recorrer la panorámica colina de Licabeto, además de disfrutar de los animados barrios atenienses (Monastiraki, Psiri, Plaka...) y descubrir una alegría que no tienen fin.

Algarve (Portugal)

El Algarve no es un destino ruinoso y, si a estas alturas del año todavía quieres subirte a la tabla y disfrutar de deportes como el windsurf, el surf, el kite... lugares como la Praia da Amoreira. Pero si no es lo tuyo y prefieres abrigarte un poco y conocer enclaves naturales que a estas alturas del año son un auténtico espectáculo, este rincón del sur de Portugal también puede ser el destino que marque tu GPS: el cabo de San Vicente, el parque natural de Ria Formosa –no te pierdas los avistamientos de grupos de flamencos–, las salinas de Castro Marim, junto a Huelva –donde el agua tiene tal concentración salina que parece el Mar Muerto–... Hay tantas actividades que no sabrás por dónde empezar.

