3 destinos de ensueño que puedes descubrir este otoño

Si te has juntado con unos cuantos días de vacaciones, haz la maleta y visita estas maravillas del mundo FRAN JUSTICIA Viernes, 12 octubre 2018, 10:06

Hoy es festivo nacional en España, por lo que dada la cercanía al fin de semana, quizá te has juntado con varios días como para disfrutar de unas 'minivaciones', ¿no te parece?

Sí, ya sé que acabamos de empezar el mes y que no queda mucho presupuesto para gastar en viajes, pero, ¿y si te digo que tus vuelos pueden salirte mucho más baratos si haces uso del código promocional Iberia Express? Genial, ¿verdad?

A continuación te dejo algunos destinos ideales a los que puedes viajar este puente. ¿Te apuntas? ¡Toma nota!

1. Marruecos

Si te apasiona la cultura árabe y siempre has querido visitar Marruecos, en otoño es el mejor momento para hacerlo. Si bien no disfrutarás del típico paisaje de primavera, puesto que no hay gran variedad de flores, su agradable temperatura sí lo hacen el destino perfecto para viajar en esta estación. Así, podrás deambular por los numerosos mercadillos que encontrarás por sus sinuosas calles, enamorarte de su música y arte, satisfacer tu paladar con su rica y variada gastronomía, y en definitiva, vivir un viaje diez del que no te arrepentirás.

2. Francia

Si no conoces Francia, en otoño es un buen momento para hacerlo al mejor precio, especialmente en destinos como Carcasona o Narbona, para los cuales una escapada de unos tres días puede costarte aproximadamente entre 75 y 195 euros aproximadamente. Allí podrás disfrutar de su exquisita y variada gastronomía, así como visitar alguno de sus famosos monumentos arquitectónicos. Además, dado que tiene una buena conexión con otros puntos de Francia, también podrás conocer el país de Caperucita Roja en la conocida comarca de Lozère, donde también podrás visitar el Parque de los lobos Gévaudan, o trasladarte hasta Montpelier.

3. Jordania

Ubicado en Asia en la región de Oriente Medio se encuentra Jordania, un lugar que al igual que Tailandia destaca durante este mes por poseer un clima cálido que hará mucho más fácil tu viaje, propiciando todo tipo de excursiones por sus numerosos lugares de interés gracias a sus temperaturas máximas de 24-30º C. De Jordania te recomendamos ante todo conocer Petra, ya que en dos o tres días no te dará tiempo a visitar otra ciudad. Este destino, que es la capital del país, te permitirá conocer la historia de algunas civilizaciones antiguas a través de la cultura, la arquitectura y el arte que dejaron allí. No olvides visitar el Tesoro de Petra, también denominado Templo Al-Khazneh, la Avenida de las Columnas o el Teatro de los Nabateos, entre otros lugares de interés.