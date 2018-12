3 destinos a los que eDreams quiere que vueles por menos de 20 euros

Villancicos en todas partes, miles de décimos de lotería en el trabajo, gente en la calle con horrendos jerseys de Navidad, polvorones y turrones protagonizando numerosas estanterías del supermercado... Sí, está claro que ha llegado la Navidad y si eres un poco Grinch como yo, quizá te apetece todo menos cantar y disfrutar un año más junto a la familia en la cena de Nochebuena. ¿Me equivoco?

La Navidad ya no es lo que era hace muchos años, la tradición cada vez va evolucionando más a una forma de disfrute diferente, por ejemplo, ¿qué te parece hacer un viaje para aprovechar tus vacaciones de invierno? Sí, sé que viajar no es precisamente muy barato pero, ¿y si te digo que puedes ahorrar bastante en tus vuelos de ida y vuelta? No es que te lo diga yo porque se me ha venido a la cabeza, sino que eDreams ha sido poseída por el espíritu de la Navidad y la compañía está ofreciendo vuelos de ida y vuelta por menos de 20 euros a destinos que marcarán un antes y un después en tu vida.

Si te interesa este 'chollo' único con el que serás la envidia de todos tus compañeros del trabajo esta Navidad, toma nota, ya que a continuación te voy a indicar algunos de los destinos a los que podrás viajar esta Navidad por menos de 20 euros. Eso sí, no olvides hacer uso del código promocional eDreams de Descuentos Ideal para beneficiarte de estos jugosos descuentos. ¡Toma nota!

1. Budapest, Hungría

Es una de las ciudades más baratas de Europa, donde entre otras cosas podréis apreciar como el Danubio divide la zona en dos. Además de sus numerosos monumentos arquitectónicos y su legado histórico, la ciudad está perfectamente situada de forma que no solo podréis realizar turismo en ella, sino que también podréis realizar pequeñas escapaditas a Viena o a Bratislava, entre otros lugares. Por si fuera poco, el alojamiento en Budapest no llega a los 40 euros en la mayoría de hostales de la zona, por lo que el viaje te puede salir por menos de 100 euros. Degustar su variada gastronomía en alguno de los restaurantes situados en su centro comercial, un plan que no podéis perderos. Podrás viajar con eDreams hasta la perla del Danubio por sólo 19 euros.

2. Frankfurt, Alemania

La tradición, el arte y la historia confluyen en este destino europeo en el que te aseguro que no te aburrirás. En Frankfurt puedes hacer gran variedad de cosas, entre ellas, visitar el corazón histórico de la ciudad, donde se encuentra la conocida 'Montaña Romana', un complejo que alberga el edificio del Ayuntamiento, construido en 1405. Además, allí se realiza anualmente en diciembre uno de los mercadillos navideños más famosos del país, por lo que no dudes en pasarte por la zona para encontrar auténticas gangas realizadas a mano. Un recuerdo que, sin duda, formará parte de tu vida y marcará tu experiencia en Frankfurt. Por otro lado, tampoco olvides visitar la conocida 'Orilla de los Museos' o la 'torre de Meno', entre otros lugares emblemáticos. Si estás interesado en que este sea el destino de tu Navidad, podrás descubrirlo desde 19 euros con eDreams.

3. Bruselas, Bélgica

Bruselas es conocida como el centro económico de Europa, pero la ciudad tiene mucho más que ofrecer a los turistas que se decantan por ella en estas fechas. ¿La razón? Las calles son decoradas con numerosos motivos que recuerdan a la festividad y ver el centro iluminado durante la noche es realmente mágico. Además, es un lugar muy cosmopolita y moderno, la Nueva York europea desde luego, con un toque de glamour que, eso sí, se traduce en precios elevados en casi todos sus comercios. Aunque pueda sonar a tópico no olvides subirte al monumento del Atonium o visitar la Plaza Mayor. eDreams te llevará hasta ella por sólo 12 euros... ¿Necesitas algo más?