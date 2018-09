La 'desconocida' razón por la que deberías secarte siempre las manos

Lavarse las manos es una medida de higiene que ayuda a reducir la cantidad de gérmenes y bacterias que se impregnan en nuestra piel FRAN JUSTICIA Lunes, 24 septiembre 2018, 12:44

Quizá te parece una tontería este artículo, pero te aseguro que después de leerlo puede que cambies de opinión. Aunque no lo creas, la mayoría de personas no son conscientes de lo realmente importante que es lavarse las manos no sólo antes de cada comida, sino más bien cada dos horas.

Esta práctica supone una medida de higiene que ayuda a reducir la cantidad de gérmenes y bacterias que se impregnan en nuestra piel durante todo el día al contactar con distintas superficies y, por ende, nos permite que nuestra salud no se vea afectada por un cúmulo de suciedad que podría derivar posteriormente en una infección.

Dicho esto, si la mayoría de personas no son conscientes de lo importante que es lavarse las manos con frecuencia, ¿crees que habrá mucho más conocimiento acerca de los peligros de no secarse bien las manos? Exacto, desgraciadamente no, algo que también puede afectar seriamente a tu salud.

Pero, ¿por qué es importante secarse siempre las manos? Tener las manos mojadas no es muy agradable y puede impedirnos realizar muchas tareas. Sin embargo, este no es el verdadero motivo, y es que la verdadera razón por la que debemos secarnos las manos al lavárnoslas reside en que si las dejamos húmedas propiciaremos el crecimiento y la reproducción de las bacterias 500 veces más rápido.

En cambio, si secamos nuestras manos de forma correcta reduciremos considerablemente las bacterias y gérmenes que había en nuestra piel, ¿qué te parece?

Eso sí, no basta con secar tus manos al aire o en tu ropa, ya que tus manos quedarán parcialmente húmedas, por lo que el proceso de lavado no habrá servido de mucho. Tampoco es recomendable hacerlo con una toalla, ya que estos artículos guardan la humedad, favoreciendo el desarrollo de gérmenes en sus tejidos, así como tampoco son una buena alternativa las servilletas o toallas de papel, puesto que implican un gasto que genera un fuerte impacto en el medio ambiente.

Pero entonces, ¿cuál es mejor método para secarse las manos? El secador de manos, el cual funciona mediante un ventilador centrífugo que genera un chorro de aire que es expulsado a través de una boquilla al exterior. Este secará tus manos completamente en 15-20 segundos y evitará el contacto de las mismas con otras superficies o artículos, por lo que las bacterias desaparecerán completamente.