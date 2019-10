Todo lo que debes saber antes y después de esterilizar a tu gato

Tu felino necesitará unos cuidados concretos que debes conocer R.I Viernes, 4 octubre 2019, 08:12

Si convives con uno o más gatos en casa, tarde o temprano te harás la pregunta: ¿lo esterilizo o no? Seguramente, a esta cuestión le seguirán una serie de dudas: qué ventajas y qué inconvenientes tiene, en qué consiste el procedimiento y cómo afectará a tu gato la intervención. Esterilizar a tu gato es una decisión importante y necesitas informarte lo mejor posible, ya que conlleva pros y contras, así como diversos aspectos que experimentará tu gato después de la operación si lo esterilizas.

¿Qué debes saber antes de esterilizar a tu gato?

La esterilización de un gato es una operación muy demandada que puedes concertar en tu clínica veterinaria habitual. A las hembras se les extraen los ovarios y el útero, aunque también pueden extraerse los ovarios manteniendo el útero, una práctica menos invasiva y que se hace en menos tiempo. A los machos se les extraen los testículos, eliminando así la producción de esperma y las hormonas responsables del comportamiento sexual.

Ventajas de la esterilización de gatos

La esterilización mejora el comportamiento y la calidad de vida de tu gato. No te preocupes, la personalidad de tu gato seguirá siendo la misma de siempre.

Ventajas de esterilizar a tu gata:

Se elimina el celo, reduciendo comportamientos como el marcaje con orina y los maullidos para atraer al macho.

Se evitan infecciones urinarias y otras patologías más graves, como tumores de mama.

Se evitan gestaciones no deseadas y la sobrepoblación: una gata puede tener tres celos al año y dar a luz seis gatitos en cada parto. Separarla de sus gatitos si no puedes o no quieres hacerte cargo de ellos es muy duro para ella. Mejor que abandonarlos o sacrificarlos es, simplemente, evitar la gestación.

Ventajas de esterilizar a tu gato:

Se minimiza el comportamiento territorial: con la esterilización se reduce el celo y, con él, los comportamientos propios de este, como el marcaje y la agresividad hacia otros gatos.

Se reduce y previene el riesgo de padecer las enfermedades más típicas, como prostatitis o cáncer de testículos.

Consecuencias de la esterilización de gatos

Cambio de comportamiento debido a la reducción de hormonas sexuales: las gatas pueden mostrarse más cariñosas. Al no tener deseo sexual, tendrán menos tendencia a intentar salir de casa. Los machos se vuelven más dóciles y fáciles de tratar. Dejarán de tener un comportamiento territorial y su tendencia a salir de casa y el marcaje se reducirá.

Aumento de peso: los gatos esterilizados pierden la capacidad de regular la cantidad de comida que toman, lo que se traduce en una mayor ingesta de comida y por ello la esterilización puede hacer que tu gato aumente de peso.

Disminución del nivel de actividad: Con la esterilización, el nivel de actividad de tu gato puede verse reducido, por lo que quemará menos calorías que antes de la intervención. Si tu gato come más de lo que necesita, empezará a acumular ese exceso en forma de grasa, provocando así el aumento de peso.

¿Qué debo hacer después de la esterilización de tu gato?

Una vez esterilizado, tu gato necesita su tiempo para recuperarse. Por la complejidad de la operación, los gatos necesitan menos tiempo que las gatas para recuperarse de la operación.

Al volver a casa, procura que tu gato esté cómodo, tranquilo y a una temperatura agradable.

La esterilización trae consigo varios cambios a los que debes prestar atención, como el aumento de peso o la sensibilidad del tracto urinario. La alimentación puede ayudarte a controlarlos. Por eso, es conveniente que cambies el pienso de tu gato después de esterilizarlo y optes por una receta específica para él.

Alimentación específica para gatos esterilizados

El pienso para gato esterilizado ha de ser nutritivo, con proteínas animales de calidad y fibras vegetales con efecto saciante, que no aporte más calorías de las necesarias. Una receta así le ayudará a controlar su peso y a mantenerse en plena forma.

