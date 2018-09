3 cuidados clave para tu perro con la llegada del otoño

Tener una mascota en casa, ya sea un perro, un gato o una iguana, no es un asunto que debamos tomar a la ligera o como mero entretenimiento, ya que se trata de seres vivos a los que debemos prestarles mucha atención, especialmente con cada cambio de estación, y es que al igual que muchas personas, ellos también experimentan diversos cambios, sobre todo en el caso de los perros.

No te preocupes si no tienes ni idea de cuáles son esos cuidados especiales que tu perro necesitará durante este otoño, ya que a continuación voy a darte todos los detalles para que tu y tu can superéis con éxito esta estación. ¿Preparados? ¡Apúntalo todo!

1 Acudir con mayor frecuencia al veterinario

Tal y como ocurre con las personas, los perros pueden experimentar una bajada de defensas a causa de los cambios de temperatura, por lo que están más propensos a ser infectados por virus y bacterias. Por esta razón, es importante que acudas asiduamente al veterinario, con el objetivo de que este pueda detectar si hay presencia de parásitos o no en tu can antes de que llegue el frío extremo en invierno. La enfermedad más común en esta época del año es la Leshmaniosis, producida por diversas bacterias, por lo que dejes de revisar a tu can. Además, aléjalo de zonas húmedas, ya que es precisamente la humedad la encargada de favorecer el desarrollo de estas bacterias y parásitos.

2 Cepíllale a diario

Con el cambio de estación también llega la muda del pelaje, con el objetivo de adaptarse así a las nuevas condiciones climatológicas. Por ello, debemos cepillar a diario el pelo de nuestro can, ya que así crecerá sano y fuerte. Además, también sería recomendable modificar la alimentación del animal y aplicarle productos específicos para la muda del pelo. Consulta este tema con tu veterinario de confianza.

3 Haz ejercicio con él

No es que tengáis que poneros a hacer una clase de abdominales, pero con la llegada del otoño sí es recomendable evitar el sobrepeso del can y tonificar los músculos, ya que si no lo hacemos ahora, llegará el invierno y las bajas temperaturas extremas o las lluvias nos impedirán llevar esta tarea a cabo, por lo que corremos el riesgo de que nuestro can engorde sin límite.