5 consejos útiles si te has quemado la piel con el sol

¿Aprovechando los últimos días de verano? Pese a que parece que el sol ya no quema con tanta intensidad, sigue siendo igual de importante que tomes precauciones de cara a exponerte tu piel al sol, es decir, debes seguir aplicándote un protector adecuado a tu tipo de piel, alternar las zonas del cuerpo que expones, evitar las horas clave, etc.

No obstante, si ni haciendo todo esto has logrado evitar quemarte, lo cual dudo, a continuación voy a darte cinco consejos útiles para tratar tu piel si literalmente te has «achicharrado». ¡Toma nota!

1. Aplica frío a la quemadura, ya que, aunque es algo desagradable, sólo así conseguirás detener la inflamación producida por la quemadura.

2. Si la quemadura es algo grave y notas inflamación, consulta con un farmacéutico si es necesaria la ingesta de medicamentos antiinflamatorios como el ibuprofeno.

3. Evita bañarte en la playa, ya que el agua salada irritará aún más la piel. Tampoco es recomendable que apliques jabones o geles sobre la quemadura.

4. Evita rascarte, puesto que esta conducta puede aumentar la gravedad de la quemadura.

5. No utilices cremas muy grasas, ya que mantendrán el calor de la quemadura y causarán más daño a la piel. Hidrátala con productos nutritivos y regeneradores como la centella asiática, la vitamina E, la lavanda, el ácido hialurónico o el gel de aloe vera, entre otros.

Bonus track: si aparecen ampollas en tu piel, cúbrelas para evitar que se rompan.