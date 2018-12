Cómo conseguir comida a domicilio por menos dinero

Con estos descuentos puedes ahorrar dinero y pedir tu plato favorito con tan sólo un click A.O. Sábado, 8 diciembre 2018, 09:57

Si eres de esas personas que adoran pedir comida a domicilio en domingos de peli y manta, en reuniones con amigos o en días en los que la falta de tiempo no te permite cocinar, has de saber que existe una forma de pedir comida para llevar a un precio más bajo de lo habitual.

Se trata de Glovo, una aplicación que te permite pedir tu plato favorito con tan sólo un click. Pero, además, con los cupones descuentos de IDEAL, puedes utilizar este novedoso servicio ahorrando dinero en tu pedido.

Si alguna vez, por ejemplo, has tenido antojo de una hamburguesa de McDonald's pero has renunciado por pereza (este restaurante de comida rápida no sirve a domicilio), ahora podrás hacerlo solicitando el servicio a través de Glovo y, además, podrás disfrutar de un código promocional con el que el primer pedido te saldrá gratis.

Con Glovo, además, puedes solicitar un servicio para que te lleven a casa algo que necesitas y que no puedes salir a buscar, ya que compra, recoge y entrega todo lo que se solicita a través de la aplicación.