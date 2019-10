¿Hacer la compra sin salir de casa? ¿Qué opciones hay en Granada?

La gran cantidad de cosas que podemos hacer online, a veces, llega incluso a sorprendernos R.I Domingo, 20 octubre 2019, 13:13

Desde que el internet llegó a nuestras vidas, vino a cambiar la manera en cómo lo hacemos todo. Ahora casi todo está vinculado a una operación online: el manejo de nuestro dinero, las transferencias bancarias, el pago de servicios y, por qué no, hasta hacer las compras sin tanto dolor de cabeza; todo eso es posible.

La gran cantidad de cosas que podemos hacer en línea, a veces, incluso nos sorprende.

Para satisfacer estas necesidades, surgen páginas de compras como Glovo, un recadero online de confianza, que te garantiza que el producto llegará a la puerta de tu casa.

Lo fabuloso de las compras por internet es que sólo necesitas tener idea en la cabeza de lo que estás buscando, abrir tu computadora o teléfono móvil, y colocar tu deseo en un buscador. Una vez hecho esto, las páginas te mostrarán lo que buscas, distintas marcas, calidad, precios, colores y demás.

Te ahorras el tiempo de exploración en las tiendas tradicionales, el cansancio, tener que ir en transporte público o utilizar el coche. Podrás hacerlo sin desgaste y abriendo aún más las opciones, pues no sólo tendrás las tiendas que están cerca de tu domicilio, sino que podrás consultar comparar un número infinito de opciones.

La app Glovo, aunque no se dedica únicamente a la alimentación, destaca por ser otra de las populares plataformas de recadería que permiten la entrega de cualquier artículo que pueda encontrarse en la ciudad en una media de 45 minutos. Y pueden ser desde productos frescos y comida elaborada hasta artículos de regalo, flores e incluso la recogida de la ropa de la lavandería con un coste de entre 1,9 y 6,5 euros.

La propia empresa explica que la gente hoy en día no quiere esperar 4-5 días en recibir un envío, lo quieren de inmediato y es ahí donde Glovo encuentra su nicho de mercado. Así, destacan su crecimiento en los últimos meses, en los que han conseguido más de un millón de descargas en la aplicación móvil y un crecimiento mensual en volumen de ventas.

¿Qué opciones encontramos en Granada?

En Granada, para hacer la compra online encontramos varios famosos supermercados:

Mercadona, uno de los supermercados preferidos por los españoles que destaca por sus marcas blancas y su coste económico.

El Corte Inglés, los grandes almacenes también están disponibles en Glovo. Puedes hacer la compra e incluso pedir variedades de alimentos gourmet sin salir de casa.

Supercor, el tradicional supermercado te está esperando. Solo tienes que hacer tu pedido y recibirlo en menos de 60 minutos en casa.

Supermercado DIA, otro clásico en España. Supermercados DIA cuenta con grandes ofertas y precios muy low cost.

¿Qué servicios ofrece Glovo?

La plataforma de Glovo ofrece diferentes categorías como restaurantes, snacks y bebidas, farmacias, regalos, mercados, y si ninguna de estas opciones es lo que buscas puedes ingresar en: «Lo que sea». Esta última permite pedir cualquier producto de cualquier tienda o lugar. Una vez realizada la solicitud, el cliente puede ver, mediante geolocalización qué mensajero llevará su pedido y el recorrido que realizará, en tiempo real.

Una vez que se realiza el «glovo» (la orden), el cliente puede ver por geolocalización qué «glover» va a entregarle el pedido, dónde está localizado y qué ruta va a realizar, todo en tiempo real.

Si se trata de pedir dos paquetes de cigarrillos o unas pizzas, un Glover puede asistirte y llevarte eso que tanto necesitas a tu domicilio. Ya no importa si el restaurante tiene o no delivery. Además, Glovo está asociado a comercios locales y también a grandes marcas de comida mundiales (Como McDonalds, KFC o Five Guys, entre otros).

Una vez has conocido todas estas novedades y oportunidades, seguro que ya quieres usar la aplicación. Pues bien, aprovechamos para recordarte que puedes usar el código promocional Glovo disponible en Descuentos Ideal para conseguir un ahorro extra en todos tus pedidos.

¿Qué quieres pedir?