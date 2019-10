4 ciudades románticas para regalar escapadas en San Valentín

Tú y tu pareja necesitáis ese viaje: reserva tus vuelos y regálaselos este 14 de febrero A.Á. Jueves, 17 octubre 2019, 13:42

El 14 de febrero está a la vuelta de la esquina. ¿Todavía no sabes qué regalarle a tu pareja? ¡Qué no te pille el toro! Los mejores regalos son aquellos que tu novia o novio no espera recibir y harán que grite de emoción, como por ejemplo un viaje a una ciudad romántica. Sí, regalar viajes es un acierto seguro. Lleva a tu pareja a una ciudad romántica como París o Roma o disfrutad de una escapada a algún destino al que siempre hayáis querido ir. La compañía aérea Vueling te lo pone muy fácil, solo necesitas canjear el código descuento Vueling disponible en Descuentos Ideal, y podrás ahorrar en tu viaje.

Estos son los 4 destinos que te recomendamos:

Roma

Monumentos históricos únicos, una idiosincrasia especial que se siente en sus calles que se traducen en un ambiente muy particular y una gastronomía de ensueño. Roma es uno de los destinos turísticos top para quienes aman viajar. Y regalar una escapada a esta ciudad no fallará si lo que buscas es sorprender a tu pareja

Florencia

Florencia es uno de los destinos favoritos por los turistas y visitantes, que llegan cada año a Italia. Su belleza única conquistó el mundo, como epicentro cultural de Europa en el Medievo y el Renacimiento. Hoy visitar Florencia es sinónimo de visitar la ciudad del Arte y de los Médicis, de la Venus de Botticheli y El David de Miguel Ángel.

Pasear por sus calles es como retroceder en la historia, pisando distintas épocas, saboreando lugares donde el tiempo parece haberse detenido, lugares que ocultan historias maravillosas.

Budapest

La capital húngara es uno de los mejores destinos turísticos de Europa y no tiene nada que envidiarle a la mayoría de capitales europeas. Hay pocas ciudades que cuando el sol se pone, sean tan bellas como Budapest. Esta ciudad bajo las luces tiene algo mágico: el imponente Parlamento iluminado reflejándose en las aguas del Danubio, el imperial Castillo de Budapest que vigila la ciudad y sin ninguna duda, disfrutar de un paseo nocturno por el Bastión de los Pescadores es algo que no olvidaréis jamás al visitar Budapest.

París

Conocida como La Ciudad del Amor, París es una gran opción para ir de escapada y conocer más sobre la cultura francesa. Está llena de lugares bellos para visitar como son la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, Versailles y más. Y no le faltan restaurantes en los que probar la siempre aclamada gastronomía francesa, la comida de vanguardia o la alta cocina.