5 'chollos' que no te puedes perder del 'Black Friday' de Media Markt

La conocida cadena de establecimientos vuelve a apostar un año más por la cita con descuentos sorprendentes FRAN JUSTICIA Viernes, 23 noviembre 2018, 10:57

En el día de hoy está teniendo lugar la cita del ahorro más importante del mundo, es decir, el 'Black Friday', ya que con motivo de esta jornada son numerosas las marcas y establecimientos como Media Markt, que ofrecen jugosos descuentos en una amplia variedad de artículos. Desde moda y complementos hasta electrodomésticos, móviles u ordenadores, entre otros productos que podrás encontrar muy rebajados hoy y durante todo el fin de semana de este evento, que se originó en Estados Unidos.

No obstante, a pesar de que el catálogo del 'Black Friday' es muy variado, no cabe duda de que hay unos auténticos «reyes» de estos días: los artículos tecnológicos. ¿La razón? Normalmente estos productos suelen tener un precio algo elevado que nos lleva a poder adquirirlos con cuentagotas, pero en esta jornada tan especial suelen experimentar descuentos de hasta el 50%, por lo que los consumidores no dudan en llevarse a casa cuantos más, mejor.

Quizá por ello es que tiendas como Media Markt deciden sumarte a la cita, ofreciendo descuentos en una amplia variedad de artículos, incluidos los tecnológicos. A pesar de que el 'Black Friday' se celebra hoy, Media Markt lleva ofreciendo rebajas en algunos de sus productos desde ayer, por lo que no tardes mucho en aprovechar los descuentos de 'Black Friday' de Media Markt o te quedarás sin nada.

A continuación voy a hablarte de algunos de los 'chollos' que puedes aprovechar ya gracias a esta cita especial tanto online como en tiendas físicas, y es que recuerda que este domingo 25 de noviembre son muchos los establecimientos que abrirán sus puertas también con descuentos de 'Black Friday' y Media Markt está entre ellos. ¡Toma nota!

- Consola Sony PS4 Pro Negra de 1TB con DualShock y Voucher Fortnite por 339 euros.

- Móvil Huawei P20 de 5.8 pulgadas Full HD por 379 euros.

- Robot aspirador iRobot Roomba 965 por 469 euros.

- Móvil Xiaomi Redmi Note 5 de 5.99 pulgadas por 149 euros.

- Reloj deportivo Polar M430 por 129 euros.

Además de estos descuentos, también puedes llevarte a casa un aspirador sin bolsa Polti Forzaspira por 159 euros, un cepillo eléctrico Oral-B PRO 2500 por 39 euros, un altavoz inalámbrico JBL GO 2 Red por 28,99 euros o unos auriculares con cancelación de ruido por 270 euros para escuchar la mejor música, entre otros 'ofertones'.