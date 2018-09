El 'chollo' definitivo para renovar tu móvil por un iPhone

¿Siempre quisiste tener un iPhone y nunca pudiste permitírtelo? ¡Mira estos descuentos y consigue los mejores dispositivos de gama alta! FRAN JUSTICIA Lunes, 17 septiembre 2018, 13:07

Tras el verano son muchos los que se ven obligados a cambiar su dispositivo móvil, y es que las altas temperaturas del calor estival, la humedad de la piscina o la playa y pequeños 'despistes' que acaban con el teléfono en el suelo son algunas de las situaciones más comunes que se viven durante los meses de verano, lo que en la mayoría de los casos se suele traducir en la rotura del terminal.

Quizá te encuentras en este dramático momento de tu vida y por ello has llegado hasta aquí, y es que sí, si necesitas renovar tu smartphone has llegado al lugar perfecto, puesto que podrás hacerlo por un iPhone, o lo que es lo mismo, un terminal de gama alta que no te defraudará. Estos dispositivos de Apple suelen ser algo caros, por lo que la mayoría de personas decide esperarse a las rebajas o al Black Friday, un periodo de precios especiales que, aunque tendrá lugar a mediados del mes de noviembre, ya puedes aprovecharlo gracias a los descuentos de Black Friday en móviles y Iphones de Ideal. ¿Qué te parece?

Si no tienes prisa, el próximo mes de noviembre tendrás aún más ofertas gracias al Black Friday. Además, la variedad de smartphone será más amplia. ¿Podrás esperarte? Si no puedes esperar, a continuación te dejo algunos de los iPhone que ya puedes llevarte con descuento, ¡toma nota!

1. Iphone 8

Tiene una capacidad de 64 o 256 GB según prefieras. Pesa menos de 150 gramos, tiene una pantalla retina HD de 4.7» y una cámara dual de 12 Mpx. Graba vídeos en 4k y la batería dura aproximadamente los mismo que la del iPhone 7.

2. Iphone 8 plus

Tiene una capacidad de 64 o 256 GB según prefieras. Pesa alrededor de 200 gramos, tiene una pantalla retina HD de 5.5» y una cámara dual de 12 Mpx con gran angular y teleobjetivo. Graba vídeos en 4k y la batería dura aproximadamente lo mismo que la del iPhone 7 Plus.

3. Iphone X

El modelo más novedoso de Apple tiene una capacidad de 64 o 256 GB según prefieras. Pesa menos de 180 gramos, tiene una pantalla súper retina HD de 5.8» y una cámara dual de 12 Mpx con gran angular y teleobjetivo. Graba vídeos en 4k y la batería dura hasta 2 horas más que la del iPhone 7.