El 'chollo' para decorar tu casa a mitad de precio

Tras el verano son muchas las personas que deciden hacer cambios en su hogar, con el objetivo de adaptarse a la nueva temporada FRAN JUSTICIA Viernes, 5 octubre 2018, 11:11

Hace un par de semanas que despedimos al verano, pero no cabe duda de que no ha sido hasta hace unos días cuando hemos empezado a notar el frío otoñal por las noches, ¿verdad? Quizá por ello ahora es cuando te has decidido a redecorar tu hogar, con el objetivo de adaptarte a la nueva temporada que se avecina. ¿Me equivoco?

Si es así, estás de suerte, ya que hasta el 8 de octubre puedes beneficiarte de una promoción exclusiva que estoy seguro que va a encantarte, y es que gracias a ella podrás ahorrar, y mucho, al adquirir productos para tu casa, especialmente artículos de decoración.

El 'chollo' del que te hablo lo podrás disfrutar en Maisons Du Monde, claro, siempre y cuando hagas uso del descuento Maisons Du Monde que te ofrece Descuentos Ideal. Básicamente hasta el próximo lunes la conocida firma de mobiliario y decoración ofrece hasta un 50% de descuento en una amplia selección de productos, por lo que no dudes en echarle un ojo al catálogo que tienen actualmente disponible.

En caso de que no conozcas la marca, la misma es una de las pocas que posee su propio estudio de estilo, lo que significa que durante todo el año un equipo está pendiente de las mejores tendencias en decoración alrededor del mundo, con el objetivo de crear colecciones exclusivas de muebles y objetos decorativos, las cuales no podrás encontrar en otras tiendas similares.

Además, no sólo puedes encontrar mobiliario y artículos para decorar tu casa como lámparas, cuadros o figuras de cristal, entre otros items, ya que este mismo otoño han lanzado al mercado una colección que te encantará si tienes mascota. Se trata de una serie de artículos y complementos para perros y gatos llenos de estilo. Cojines, cestas, bebederos... La lista de productos es infinita, ¡échale un ojo!

Eso sí, no tardes mucho en aprovechar esta promoción exclusiva de Maisons Du Monde, ya que vencerá en 72 horas. Además, la misma está sujeta a disponibilidad de stock, por lo que si un artículo se agota quizá ya no puedas adquirirlo posteriormente con descuento. Por tanto, no lo pienses más y deja que este otoño Maisons Du Monde se encargue de la decoración de tu hogar.