3 'chollazos' en decoración que no puedes desaprovechar

Si con la cercana llegada del otoño estás pensando en redecorar tu casa, estas ofertas te van a encantar

El verano se acaba. Sí, cuesta asumirlo, pero cuanto antes lo tengas claro, mejor. El calor dará paso a temperaturas algo más frías y, por ende, son muchos y muchas los que se plantean en estas semanas una redecoración de su domicilio, y es que, de cara a los próximos meses quizá es mejor redistribuir algunos muebles que sirvan de pantalla contra el frío, hacer hueco para el calefactor o la estufa, instalar un escritorio para que puedan estudiar los niños, etc. En definitiva, que igual estás pensando dejar a cero tu tarjeta de crédito comprando muebles.

Yo al menos estoy en esas y justo estaba buscando muebles en oferta cuando me he topado con tres grandes 'chollos' de Ikea, los cuales podrás disfrutar ya adelantándote al Black Friday, ¿qué te parece? Todavía quedan algunos meses para que se celebre esta promoción de precios especiales, pero algunas marcas ya cuentan con ofertas, ¿las vas a desaprovechar? ¡A continuación te indico las que he encontrado!

1. Vitrina Brimnes

Cuesta 59 euros, la altura de las baldas de la misma es regulable y, por ende, podrás adaptar el espacio de la vitrina a tus necesidades, pudiendo así exponer tus objetos favoritos con la mayor seguridad y estética posibles. Las medidas son 39x22x142cm.

2. Sofá cama 3 plazas Asarum

Nunca se sabe cuándo vamos a recibir visitas multitudinarias en casa, así que nunca está de más tener a mano un sofá cama como el que te ofrece Ikea por sólo 199 euros. El mismo es de tres plazas y se convierte fácilmente en una cama de 132x192cm. Además, también es útil para almacenar objetos, ya que incluye una especie de baúl.

3. Mesa extensible Vangsta

Por último he encontrado esta mesa extensible Vangsta por 59 euros. Puedo decirte de ella que está hecha de melamina, por lo que no tendrás que preocuparte de la humedad y será muy fácil de limpiar. Está indicada para 2 o 4 personas, pero al ser extensible pueden comer hasta 6 personas.

Estas son sólo algunas de las ofertas de Ikea actualmente. No obstante, no dejes de entrar en los descuentos de Black Friday para conocer más novedades.