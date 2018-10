El 'chollazo' en moda de Vertbaudet que tienes que aprovechar

Sólo hasta el próximo 21 de octubre los clientes de la conocida firma podrán aprovechar un descuento exclusivo FRAN JUSTICIA Lunes, 15 octubre 2018, 16:49

Parece que teníamos que esperar al huracán Leslie para darnos cuenta de que el otoño estaba ya en nuestras vidas, y es que de la noche a la mañana hemos pasado de las bermudas y la manga corta al borrego y al pantalón de pana. ¿Ya has renovado tu fondo de armario?

Si todavía no has tenido un momento para consultar las últimas colecciones de moda que van a triunfar este otoño, en Vertbaudet tienes todo lo que necesitas para afrontar con éxito la nueva temporada de frío y lluvia. De hecho, la conocida firma cuenta esta semana con una promoción especial que no podrás dejar escapar y que podrás aprovechar con el código descuento Vertbaudet de Descuentos Ideal.

¿Cuál es esa promoción tan especial de la que te hablo? Básicamente, desde el 15 hasta el 21 de octubre podrás adquirir una amplia variedad de artículos de Vertbaudet con un 21% de descuento, ya que la marca celebrará durante dicho periodo su promoción 'Días sin IVA'.

Prendas y calzado para todas las edades y géneros, accesorios, artículos de mobiliario y hogar, productos de almacenaje y decoración, juguetes y mucho más con hasta el 21% de descuento.

Además, si ya de por sí no te parece suficiente un 21% menos en cada uno de tus productos, también puedes beneficiarte de hasta un 10% de descuento de bienvenida al suscribirte a la newsletter de Vertbaudet. ¿Necesitas algo más? ¡También tienes envío gratuito!

La firma francesa es especialista en artículos para bebés y productos premamá, por lo que si te encuentras embarazada, has tenido, tienes o vas a tener un peque, no dudes en echarle un ojo a su catálogo. ¡Seguro que te va a encantar!