La chaqueta de Zara que querrás llevarte con descuento este 'Black Friday'

Quedan poco más de dos semanas para que se celebre el 'Black Friday', una cita ineludible para los más ahorradores debido a que numerosas marcas y comercios ofrecen descuentos en una amplia variedad de artículos. ¿Ya has elaborado tu 'wishlist'?

Igual lo de hacerte una lista te parece una tontería, pero te aseguro que te ayudará, y mucho, a sacarle el máximo partido a tu jornada de 'shopping' de 'Black Friday', ya que evitarás compras impulsivas e irás directa a adquirir las verdaderas gangas y 'must have' que has estudiado concienzudamente. Hazme caso...

De hecho, precisamente en esas me encontraba, es decir, redactando mi 'wishlist' cuando me ha entrado por los ojos una chaqueta de Zara que, con o sin descuento merece la pena incluir en tu fondo de armario, más aún si tenemos en cuenta que la conocida firma de Inditex ha confirmado que un año más participará en el 'Black Friday', por lo que se esperan descuentos de hasta el 50% en un sinfín de prendas y accesorios. ¡No puedo esperar más!

Volviendo a lo que nos ocupa, la pieza en cuestión de la que te hablo es uno de los modelos más extravagantes a la par que sofisticados que la marca insigne de Inditex tiene en su haber. Es rojo e incluye una de las tendencias más destacadas de esta nueva temporada, es decir, el print animal. En esta ocasión se trata de print de serpiente. Vamos, que es el plumifero estrella de esta temporada, por lo que no tardaremos en verlo puesto en 'influencers' como Dulceida o Madame de Rosa, entre otras.

De momento, el mismo mantiene un precio sin rebaja de 49,95 euros, por lo que por menos de 50 euros puede ser tuyo. No obstante, si este precio no se ajusta a tu bolsillo, no dudes en esperarte hasta el 23 de noviembre para disfrutar de los descuentos de 'Black Friday' de Zara. ¡Quizá puedes llevártelo a mitad de precio!