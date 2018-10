Las cazadoras vaqueras Disney de Asos que querrás en tu armario

Si eres fan de las películas y los personajes del conocido estudio de animación, este mes acabas en números rojos FRAN JUSTICIA Martes, 16 octubre 2018, 18:52

El otoño ha llegado a nuestras vidas por fin, y es que cuando parecía que íbamos a tener que lucir sandalias en pleno mes de noviembre, la lluvia y el frío han hecho su aparición.

Esto quiere decir que también por fin podemos lucir esos abrigos y chaquetas que teníamos cogiendo polvo en el armario desde bien entrado septiembre. Sin embargo, creo que dichas prendas van a seguir en el fondo del armario, y es que estoy seguro de que cuando veas las chaquetas vaqueras que tienen en Asos no vas a querer ponerte otras. Claro, siempre y cuando seas al igual que yo un auténtico fan de las películas de Disney.

No obstante, las cazadoras vaqueras de las que te hablo no están incluidas, por lo que ve preparando el bolsillo, ya que a pesar de que las puedes encontrar en Asos, las mismas pertenecen a la firma exclusiva ‘Katy and Bones’, lo que significa que baratas precisamente lo que se dice baratas no son.

Se trata de una marca vintage que rescata prendas vaquetas y las mezcla con telas que recuerdan a los míticos personas y las inolvidables películas de Disney con un aire muy noventero. Vamos, lo que se lleva hoy en día.

El precio de estas chaquetas oscila entre los 30 y los 90 euros, ya que cada uno de los modelos es único, es decir, no hay dos iguales, por lo que al ser tan limitadas lógicamente el precio sube.

‘La Sirenita’, ‘El Rey León’ y ‘Aladdin’ son algunos de los clásicos Disney que ya cuentan con su propia chaqueta vaquera. No obstante, si el estudio que dio vida al ratón Mickey no te convence, también podrás encontrar prendas de otros personajes que seguro que habrán marcado tu infancia, desde los míticos ‘Pitufos’ hasta las inseparables ‘Supernenas’.

A continuación, te dejo una galería de imágenes con algunas de las chaquetas vaqueras de la firma.