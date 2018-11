Los botines de Zara que tienes que conseguir en el 'Black Friday'

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y es que ya se respira el ambiente de estas fiestas en las calles, en los centros comerciales y hasta en los supermercados, donde los turrones y los polvorones se han convertido de un día para otro en el principal reclamo. Ante tal cercanía ya son muchos los que piensan en los regalos de sus seres queridos para estos días tan especiales, más aún teniendo en cuenta que el próximo 23 de noviembre se celebra el 'Black Friday', o lo que es lo mismo, una cita ineludible para los más ahorradores.

Sin embargo, el 'Black Friday' no sólo es un buen momento para adquirir los regalos de tus seres queridos con antelación y a buen precio, ya que también puede suponer una excelente oportunidad para renovar tu fondo de armario de cara al invierno con las mejores prendas, calzados y complementos de tus tiendas favoritas. ¿No te parece? Si eres una auténtica 'fashion victim' como yo, te recomiendo que elabores una detallada 'wish list' con todos los artículos que te gustaría conseguir a precio de ganga.

¿Cómo? ¿Ya la has redactado? En ese caso me temo que no puedes dar por cerrada la misma, y es que he descubierto una pieza de Zara que lo tiene todo para ser un 'must have' de la tempora y, por ende, para conseguir un hueco en tu larga lista de deseos para este 'Black Friday'. ¡Te lo aseguro!

Sin más rodeos voy al grano, se trata de unos botines que ha lanzado la firma, los cuales están inspirados en los modelos técnicos de 'trekking'. Sí, sé que no te ves con un calzado así fuera de un día de campo o haciendo una ruta por la montaña, pero te aseguro que el 'rollo' te va a encantar. Las modelos de la firma insigne de Inditex las lucen con jeans e incluso con vestidos 'midi' muy dulces con los que le dan un toque totalmente diferente y, sobre todo, muy rebelde.

Por si fuera poco, no son nada caras, y es que por 59,99 euros te las puedes llevar a casa, y eso sin mencionar que quizá puedas conseguirlas por mucho menos con los descuentos de 'Black Friday' de Zara... ¡No tienes excusa! Bella Hadid y las hermanas Jenner son algunas de las 'celebs' que ya se han animado con ellas. ¿Qué esperas para hacerlo tú?