Así va a ser el Black Friday de Inditex: descuentos en Zara, Pull&Bear, Stradivarius y Mango

Las principales marcas del corporativo textil ya han anunciado cuándo empezarán a ofrecer descuentos FRAN JUSTICIA Miércoles, 21 noviembre 2018, 13:40

Estamos en noviembre, por lo que ya son muchos los que están pensando en el 'Black Friday' y, por ende, en la Navidad, y es que parecía que no iba a llegar, pero sí, un año más, ya está muy cerca. Estoy seguro de que ya habrás pensado cuáles van a ser los regalos que vas a entregar a tus seres queridos durante las próximas fiestas navideñas, y es que según varios estudios, aproximadamente un 45% de los españoles compra los regalos de Navidad, aprovechando los descuentos del 'Black Friday', ¿estás entre ellos?

Por si formas parte de ese 0,1% de personas que desconocen todavía qué es el 'Black Friday', básicamente se trata de un evento que se originó en Estados Unidos en negocios minoristas con el objetivo de hacer limpieza de sus respectivos stocks, ofreciendo así una gran variedad de artículos con descuento. Sin embargo, durante los últimos años no sólo son los negocios minoristas los que ofreecen descuentos, sino que las grandes cadenas comerciales y marcas también se suman a la fecha, con el objetivo de incentivar las compras navideñas. De ahí que el 'Black Friday', que se celebra el día posterior al Día de Acción de Gracias, marque oficialmente el inicio de la Navidad.

Esta cita es una oportunidad fantástica para adquirir artículos que normalmente el resto del año tienen un precio muy elevado, es decir, ordenadores, televisores, videoconsolas, etc. Sin embargo, también supone unn buen momento para renovar tu fondo de armario de cara a la temporada de invierno, ya que muchas marcas textiles ofrecen descuentos en el total de la compra o en productos seleccionados. ¿Ya has elaborado tu 'wish list'?

Inditex, uno de los mayores corporativos textiles del mundo, ya está preparado para la cita, y de hecho, algunas de sus marcas ya han confirmando cuándo celebrarán el 'Black Friday'. Si estás un poco perdido, a continuación te indico cuándo podrás disfrutar de las ofertas y rebajas de firmas como Zara o Pull&Bear. ¡Toma nota!

Los descuentos de 'Black Friday' de Pull&Bear comenzarán a estar activos el próximo jueves 22 de noviembre a partir de las 22 horas. No obstante, si bajas la app móvil de la firma podrás acceder a los mismos desde las 20 horas.

Zara, la firma insigne de Inditex, no ha revelado aún cuándo y cómo serán sus descuentos para este 'Black Friday', pero todo parece indicar que los descuentos de 'Black Friday' de Zara estarán disponibles sólo en productos seleccionados y exclusivamente durante el viernes 23 de noviembre.

Mango tampoco ha revelado aún cuándo celebrará el 'Black Friday', pero se espera que al igual que el año pasado sea sólo durante el viernes 23 de noviembre. De momento, puedes beneficiarte de un 30% de descuento en abrigos con los descuentos de 'Black Friday' de Mango.

Por otro lado, tampoco se ha confirmado cuándo podremos disfrutar de los descuentos de 'Black Friday' de Stradivarius, aunque al igual que con Pull&Bear se espera que sea a partir del jueves 22.